Alva sobre críticas de Bermejo: “La verdad, no me hace ni cosquillas”

La presidenta del Consejo de Ministros, María del Carmen Alva, minimizó las críticas que recibió en su momento de parte del congresista Guillermo Bermejo por el viaje que realizó a España y supuestamente realizar gestiones ante parlamentarios españoles para que apoyen en desacreditar la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo, desde el exterior con la finalidad de deslegitimarlo.

“La verdad, sus comentarios, después de que dijo que la democracia es una pelotudez, no me impida (nada), ni me hace coquillas. El tema de España quedó clarísimo porque gracias a Dios había dos miembros de la Cancillería. El canciller sabía perfectamente lo que había pasado y el informe (que elaboraron) está ahí. En ningún momento se pidió apoyo para que deslegitimen al presidente, ni apoyo para la vacancia”, declaró a Willax.

Finalmente, en diciembre del 2021, el pleno del Congreso rechazó admitir a debate la moción de censura formulada contra la titular de la institución, María del Carmen Alva. La votación tuvo el siguiente resultado: 20 a favor, 83 en contra y 16 en abstención. La moción había sido presentada por Guillermo Bermejo.

Sobre el calificativo de “Malcricarmen”

En otro momento, María del Carmen Alva se pronunció sobre el calificativo que utiliza un sector de la población en redes sociales para referirse a ella y algunos impasses que tuvo con el jefe de Estado durante algunas ceremonias que se realizaron en el Congreso de la República. Aseguró que es una persona directa pero jamás malcriada.

“Como ya estamos en política y somos personas públicas, es lógico que en las redes hay gente que no te quiere y gente que te quiere. Lo de “Malcricarmen” me hace gracia, yo soy una persona totalmente directa y con carácter, pero de ninguna manera malcriada”, señaló.