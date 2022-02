Héctor Valer debe cerca de 200.000 soles a trabajadores de camal en Pucallpa

El ex presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, tiene un pasado bastante turbulento en el oriente del Perú. Así lo indica un reportaje de Cuarto Poder, en el que sindican al también congresista de Perú Democrático, como deudor de cerca de 200 mil soles a trabajadores de un camal de la Municipalidad de Coronel Portillo, en Pucallpa, departamento de Ucayali.

En el 2016, el ex primer ministro le propuso a dicha entidad edil que invertiría 500.000 dólares en el camal, a través de Coincar, consorcio del cual era representante legal. Según testimonio de los trabajadores, Valer incluso les ofreció incorporarlos a un mejor régimen laboral.

Tras conseguir ser administrador del principal proveedor ganadero en febrero del 2017, empezó la pesadilla de los trabajadores.

“Tiene muchos problemas acá en Pucallpa, ha venido a engañar, sorprender a todos los trabajadores. ¿Qué nos ha hecho? Nos ha engañado, mentido. Prácticamente nos ha estafado”, mencionó Mancio Bardales, extrabajador de Héctor Valer, con quien mantiene una deuda de 8 mil 147 soles por el salario que no se le pagó.

El plan del parlamentario que perteneció a la bancada de Renovación Popular fue que se duplicó el cobro a los ganaderos por el proceso de faenamiento de cerdos y vacas, lo cual ocasionó que los ingresos del camal se vieran afectados, ya que los clientes habituales dejaron de acudir.

Del mismo modo, el acuerdo con la municipalidad para mejorar ciertos aspectos y procesos del camal, nunca se cumplieron.

El abogado de los trabajadores del camal de Coronel Portillo comentó que existe una sentencia del 13 de julio del 2018 que exige a Coincar pagar 203.000 soles “a favor de los 254 trabajadores” que se vieron perjudicados al no recibir su sueldo durante la gestión de Valer Pinto.

Por si fuera poco, un trabajador murió por la cornada de una vaca mientras que el ex presidente de la PCM estaba a cargo del camal. Se trata de Aster Díaz Ruiz, dirigente ganadero que el 13 de junio de 2017 fue herido y tuvo que se trasladado al hospital para luego de seis días, fallecer.

“Seis días de agonía en el hospital. El señor (Héctor Valer) no se pronunció, no apareció, no dio la cara. Tampoco buscó a los familiares para ver o dar algún apoyo. No se presentó para nada”, informó Yahaira Díaz, hija del extrabajador.

El Ministerio Público investiga a Héctor Valer por lo ocurrido hace cinco años, pues se le acusa de haber cometido el presunto delito de homicidio culposo.