Guillermo Bermejo: “El presidente Pedro Castillo no va a renunciar”

El congresista Guillermo Bermejo, de la bancada de Perú Democrático, aseguró que el presidente de la República Pedro Castillo no piensa renunciar, luego de que en los últimos días se escucharan voces que piden la dimisión del jefe de Estado como una manera de resolver la crisis que se vive en el país.

”No, golpistas declarados y asolapaos, el presidente no va a renunciar. Ni por la presión de los grupos de poder ni por las bancadas vacadoras ni por los opinólogos, ni por las bravatas de los falsos aliados. Aquí nadie se rinde y los vamos a derrotar nuevamente”, expresó el legislador izquierdista en sus redes sociales.

Bermejo es uno de los parlamentarios que más ha apoyado al mandatario peruano. Y en los últimos días ha estado visitado Palacio de Gobierno para reunirse con Castillo Terrores, según registra el Portal de Transparencia. Acudió en la tarde del viernes 4 de febrero y por la mañana del sábado 5, en plena crisis por la designación —y posterior salida— del gabinete Valer.

Aumentaron críticas al presidente

Los cuestionamientos al presidente Castillo aumentaron los últimos días luego de que designara al legislador Héctor Valer como presidente de Consejo de Ministros. El parlamentario que ingresó con Renovación Popular pasó por la extinta bancada Somos Perú-Partido Morado y terminó en Perú Democrático ha tenido un comentario machista y fue denunciado por agresión física por su hija y por su difunta esposa en octubre de 2016.

Durante su mensaje a la nación, el jefe de Estado no hizo mea culpa por haber nombrado a Valer a pesar de sus antecedentes y cuestionamientos, y criticó al Congreso por no haber aceptado la fecha que Valer quería imponer para asistir al Pleno y exponer la política de gobierno. Finalmente, el mandatario anuncio la recomposición de su gabinete. No obstante, han surgido voces que piden que renuncie.