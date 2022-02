Salhuana descarta que APP integre nuevo gabinete: “Nos mantendremos alejados del Ejecutivo”

El vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, ratificó la postura de APP respecto a no formar parte del nuevo gabinete que tendrá que conformar el presidente de la República, Pedro Castillo, tras la renuncia de su presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer. Asegura que dentro de su partido siguen firmes en la idea de que fueron elegidos para hacer una “oposición responsable” frente a la gestión actual.

“No, no ha existido alguna invitación, ninguna convocatoria y el presidente del partido (César Acuña) lo que hace es ratificar un principio que hemos asumido desde el inicio de este Gobierno. Nosotros hemos sido elegidos para ejercer una oposición democrática y constructiva y nos mantendremos al margen del Ejecutivo”, declaró a RPP.

En esta línea, Salhuana espera que el nuevo gabinete “no sea más de lo mismo” y que esta vez exista mejores filtros para que no vuelva a ocurrir que se designe a una persona gravemente cuestionada como ocurrió con Valer, quien dejó el cargo tras solo cuatro días de trabajo: “Todo lo que está sucediendo es estricta responsabilidad del presidente y lo mínimo que se debe hacer es revisar los antecedentes de una persona. No lo hizo y seguro es porque seguro no le dieron mayor importancia al tema”, agregó.

Héctor Valer presentó su renuncia

El último viernes 4, con apenas cuatro días a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, el congresista Héctor Valer anunció su renuncia como titular de la PCM. Esto luego de que el mandatario Pedro Castillo dio a conocer que recompondrá su gabinete debido a que varias bancadas adelantaron que no le darían el voto de confianza.

El congresista de Perú Democrático intentó justificar las denuncias por agresión en su contra por parte de su hija y su difunta esposa al señalar que fueron creadas por la prensa. Sin embargo, estas fueron interpuestas por sus familiares en la comisaría de San Borja.

El congresista también descartó que el presidente Castillo le haya propuesto alguna otra cartera, debido a que es “necesario tender puentes” para llegar a un consenso. En ese sentido, refirió que en la actualidad se considera un “obstáculo” para obtener esos puntos en común entre el Ejecutivo y el Legislativo.