Congresista Edwin Martínez: “No estoy de acuerdo con pedir una vacancia o motivar una renuncia”

El congresista de la bancada de Acción Popular Edwin Martínez se pronunció sobre la crisis en el gabinete ministerial tras la renuncia de Héctor Valer al cargo de presidente del Consejo de Ministros y el anuncio del presidente Pedro Castillo sobre la reconformación del mismo. El parlamentario indicó que no está a favor de un pedido de vacancia o instar al mandatario a renunciar.

“Una vacancia en estos momentos sería perjudicial para el país. Si él (Pedro Castillo) considera que debería renunciar y tiene la voluntad de hacerlo, es cuestión del presidente. Yo no estoy de acuerdo con pedir una vacancia o motivar una renunciar”, indicó el legislador para la prensa desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

“En lo que estoy de acuerdo es que todos apostemos por construir lo que la gente necesita. La gente no quiere más incendios políticos. Quieren tranquilidad, paz social y un gabinete que genere confianza en el pueblo, que sea totalmente técnico y probo”, agregó Martínez.

En ese sentido, señaló que los anteriores gabinetes que designó el mandatario ”han sido políticos y no le han hecho nada bien al Perú”. Por tal, enfatizó en que se requieren cuadros técnicos para los principales sectores y que no tengan un afán político ni económico.

Asimismo, Edwin Martínez reveló que el presidente Castillo le pidió reunirse con él para mantener una conversación; sin embargo, descartó que se trate de un pacto y también aseguró que no acude en representación de su bancada.

”Es una invitación del presidente para conversar, no hay ningún tipo de compromisos, ningún tipo de ofrecimiento en el cual seguramente sacaremos buenas conclusiones. Por intermedio de un conocido he sido convocado por el presidente para conversar. Aquí no hay pacto alguno y no vengo a representar a la bancada de Acción Popular”, reveló.

Ministro Sánchez se reunió con Pedro Castillo

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, se reunió este domingo 6 de febrero con el jefe de Estado en Palacio de Gobierno. Según el portal de Transparencia del Gobierno, el funcionario ingresó al recinto a las 7.20 a. m. y se retiró a las 11.23 a. m.