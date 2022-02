Carlos Jaico: “Le advertí al presidente Pedro Castillo del círculo nefasto que lo rodea”

El exsecretario del Despacho Presidencial, Carlos Jaico, aseguró que le advirtió al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, sobre lo perjudicial que puede llegar a ser su círculo más cercano de asesores, el llamado “gabinete en las sombras”, pero que el jefe de Estado no lo escuchó.

“ Yo le he hablado al presidente, le he advertido de ese círculo nefasto que lo rodea. Él siempre me decía que iba a tomar medidas e, incluso, el día 31 que me reuní con él en la mañana me dijo: ‘No se preocupe que yo voy a tomar medidas’. Eso nunca lo ha hecho, lo cual hace que la palabra de Pedro Castillo sea bastante, digamos, aleatoria”, expresó Jaico en diálogo con Punto Final de Latina.

Asimismo, señaló que “muchas veces el presidente Pedro Castillo no gobierna”, ya que puede tomar una decisión y a la siguiente hora la puede cambiar. “Y esta nueva decisión la toma precisamente este gabinete de asesores”, dice el exsecretario, en referencia a Beder Camacho, Franco Pomalaya, Biberto Castillo, Pablo Hernández, Sandra Paico, entre otros trabajadores de Palacio cercanos al jefe de Estado.

También indicó que se dio cuenta de que el mandatario no gobierna desde un inicio y que se percató de la “falta de coordinación con los ministros” e, inclusive, con la entonces primera ministra Mirtha Vásquez. “Yo no la veía que llegaba mucho (a la extitular de la PCM). Es más, había una situación bastante lejana y precisamente alimentada por esta gente (los asesores de Castillo) que siempre le contaba chismes”, acotó.

Finalmente, añadió que este “gabinete en las sombras” tiene “una agenda paralela que ellos mismos construyen” y que las decisiones que este grupo humano tomaba podían llegar a estar por encima de lo que disponían los ministros o la exjefa del gabinete.