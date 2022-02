Francke: El círculo de asesores del presidente Castillo son los que tienen el principal poder

Pedro Francke se pronunció sobre la crisis que atraviesa el Gobierno del presidente Pedro Castillo luego de que la ex primera ministra Mirtha Vásquez señalara que en Palacio hay un ‘gabinete en la sombra’. El exministro de Economía y Finanzas, en declaraciones para La República, confirmó dicha versión al afirmar que el circulo de asesores del mandatario son los que tienen el principal poder en las decisiones del Estado.

Francke indicó que la forma de gobernar de Pedro Castillo tiene que cambiar, debido a que no se da tiempo para despachar con sus ministros. Las declaraciones las brindó tras ser consultado sobre si volvería como titular del MEF.

“Yo tenía algunas condiciones básicas. Una, que haya un premier intachable y comprometido con las propuestas de cambio y la lucha contra la corrupción. Lo otro es que la forma de gobernar del presidente Pedro Castillo tiene que cambiar. No se da tiempo para despachar con sus ministros mientras su círculo de asesores son los que tienen el principal poder, que es lo que han llamado el ‘gabinete en la sombra’. El principal espacio de toma de decisiones del presidente tiene que ser con su premier y ministros.”, declaró para La República.

Pedro Francke revela que no le pidieron quedarse en el MEF

El exministro reveló que Castillo no le pidió quedarse como titular del MEF cuando presentó su carta de renuncia ante el alejamiento de Mirtha Vásquez de la Presidencia del Consejo de Ministros. De igual forma, descartó cualquier ofrecimiento del Gobierno para ser designado como jefe del gabinete ministerial.

“ No. Estoy dispuesto a servir al país de muchas maneras, pero en las condiciones que se vive actualmente no tengo disposición de aceptar ningún cargo. Tampoco me lo han ofrecido ”, afirmó.

“Nunca recibí una comunicación del presidente Castillo diciéndome: ‘Ministro Francke, usted no está haciendo bien esto’ o ‘Yo quiero que usted haga estas otras políticas’. Tampoco me dijo nada el domingo que lo acompañé en una visita a Caballococha”, sentenció.