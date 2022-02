Gobierno de Castillo se derrumbaría con liberación de Antauro Humala, advierten especialistas

Se encendieron las alarmas. La destitución de la presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Susana Silva Hasembank, en medio de las especulaciones de una posible liberación a Antauro Humala, acrecentó las versiones que indicaban que el Gobierno del presidente Pedro Castillo estaría presionando para que el líder etnocacerista deje el penal de Ancón II.

Antauro Humala cumple una pena de 19 años de cárcel por el ‘Andahuaylazo’ por los delitos de rebelión, secuestro y homicidio. Su proceso termina en enero del 2024.

Si bien el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señaló que la salida de Susana Silva Hasembank, se dio porque el reo Alberto Fujimori regresó a “su cárcel dorada”.

“La expresidenta del INPE, contra lo dispuesto, ha hecho volver a Fujimori a su cárcel dorada. Este es un acto de corrupción y de discriminación entre sentenciados”, expuso Torres en su cuenta de Twitter

Los cuestionamientos por la posible salida de Humala continuaron debido a que, en noviembre del 2021, la defensa legal presentó un pedido para que se le conceda el beneficio de redención de pena.

“ La redención de la pena es un beneficio penitenciario a través del cual un interno puede reducir los días de prisión efectiva de su condena mediante el trabajo o la educación” , explicó Francisco Álvarez especialista en Derecho Penal de la Universidad de Piura.

Precisamente, dicha solicitud aún no ha sido denegada por el INPE como sucedió en anteriores ocasiones, lo que generó una mayor incertidumbre en el Gobierno de Castillo, según fuentes confiables de La República.

La saliente Susana Silva pudo denegar el beneficio alegando que el recluso aún no está resocializado; sin embargo, esto no fue tomado en cuenta.

Se pronuncia

Para zanjar toda posibilidad de beneficio a Antauro Humala, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, se volvió a pronunciar en su cuenta de Twitter al afirmar que el procesado no puede salir en libertad.

“Por ley, Antauro Humala no puede salir en libertad, lo dije desde que asumí el cargo . Ayer, sarcásticamente dije: ‘Lo voy a hacer saltar el muro de la cárcel cuando los guardianes estén almorzando y en la calle lo esperará un auto para que fugue a 300km/h’. Pero ni así entienden”, especificó.

No obstante, el caso puede dar un giro de 180 grados, en caso Susana Silva explique los motivos para dejar la presidencia del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La defensa del etnocacerista, aún mantiene su posición y aduce que la sentencia de 19 años que interpuso el Poder Judicial a Antauro Humala ya se cumplió con 17 años de prisión y 3.680 días de trabajo.

Cuestionamientos

En ese panorama, La República se comunicó con especialistas a fin de adelantar el costo político de Pedro Castillo en caso le otorgue facilidades a Humala para abandonar el centro penitenciario.

Alonso Cárdenas, politólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, indicó que la liberación de Humala sería la “cereza del pastel” para que se derrumbe el Gobierno de Pedro Castillo.

“¿Cuál sería el beneficio de indultar a Humala? Me llamó mucho la atención la salida de Susana Silva del INPE. Ahora, si eso sucede, Pedro Castillo se quedaría sin aliados políticos, un caso similar al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que lo motivaría a la renuncia”, dijo Cárdenas a este medio.

Katherine Zegarra, especialista en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, dijo que Castillo no se encuentra en la posición de tomar una decisión de esa naturaleza debido a que generaría mayores cuestionamientos a su Gobierno.

“Hay que saber en qué situación se encuentra el presidente Pedro Castillo. Tres gabinetes en menos de un año. Hay una alta desaprobación. Por ende, la liberación de Humala tendría un costo político porque generaría inestabilidad y mayores cuestionamientos a su Gobierno lo que significaría una crisis”, advierte Zegarra.

Francisco Álvarez, docente de la Universidad de Piura y especialista en derecho penal, considera que los sentenciados por secuestro como Humala están imposibilitados de beneficios de excarcelación.

“Habría que determinar cuál es la posibilidad que maneja el Gobierno. Está prohibido el indulto de personas que han cometido secuestro. En ese sentido, el Gobierno cometería una torpeza. Por otro lado, el ministro de Justicia puede ser interpelado por el Congreso debido a que este tipo de declaraciones en este escenario alimentan la inestabilidad política”, sentenció.

Inviable

Desde el Congreso, la titular de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva (Acción Popular), se pronunció y consideró “inviable” la posible excarcelación del menor de los Humala Tasso.

“Ya no me sorprende nada de lo que viene del ministro Aníbal Torres. Todas las semanas hay una declaración fuera de lugar. Creo que él, como hombre de derecho, sabe que eso no se puede, es inviable”, afirmó Alva.