Las versiones alrededor de la renuncia de Susana Silva Hasembank a la presidencia del INPE

Este sábado 5 de febrero, a través de la Resolución Suprema N.º 025-2022-JUS, publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, se hizo oficial la salida de la expresidenta del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Susana Silva Hasembank.

Con la firma del presidente de la República, Pedro Castillo, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se oficializó el cambio de la exjefa del INPE.

“ Se resuelve dar por concluida la designación de la señora Susana Silva Hasembank al cargo de presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario, dándosele las gracias por los servicios prestados”, precisó la Resolución Suprema.

La salida de Silva Hasembank ha generado controversia, ya que, de acuerdo con fuentes de La República, el titular del Minjus, Aníbal Torres, habría estado presionando al INPE a fin de dejar en libertad a Antauro Humala antes de cumplir con su condena de 19 años.

Presuntas presiones por parte de Anibal Torres para excarcelar a Antauro Humala

Según fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Gobierno del presidente Pedro Castillo pretendería otorgar la excarcelación a Humala Tasso a través de la figura de redención de pena; es decir, reducir la condena mediante horas de trabajo y estudio.

Para que esta medida pueda ser viable es necesario que el Instituto Nacional Penitenciario emita un informe en el que se convaliden las horas que Antauro Humala dedicó a dichas actividades. No obstante, las fuentes consultadas dieron a conocer que la expresidenta del INPE Susana Silva Hasembank se habría opuesto a esta supuesta iniciativa planteada en el Poder Ejecutivo.

Se especula que la presidenta saliente del INPE, Susana Silva Hasembank, se habría opuesto a dejar en libertad a Antauro Humala. Foto: composición/La República

Remoción de la expresidenta del INPE es por regresar a Fujimori a su “cárcel dorada”, según Torres

Frente a los rumores sobre las presuntas presiones que habría ejercido Aníbal Torres al INPE para excarcelar de manera inmediata al líder etnocacerista Antauro Humala, el titular del Minjus explicó que la salida de Susana Silva Hasembank de la presidencia del INPE se produjo por el regreso del exdictador Alberto Fujimori a “su cárcel dorada”.

“ La expresidenta del INPE, contra lo dispuesto, ha hecho volver a Fujimori a su cárcel dorada. Este es un acto de corrupción y de discriminación entre sentenciados”, afirmó mediante su cuenta de Twitter.

Tuit del ministro sobre responsabilidades de exjefa del INPE. Twitter / Aníbal Torres

Torres ironizó sobre excarcelación a Antauro Humala

Anteriormente, el titular del Minjus se había mostrado irónico ante la prensa al afirmar que haría saltar a Antauro Humala por una pared para que pueda escapar de prisión.

“ Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared. En ese momento voy a hacer que toda la Policía se vaya a almorzar y le voy a poner un auto que tenga una velocidad de unos 300 kilómetros por hora para que se vaya”, dijo en los exteriores de Palacio de Gobierno.

Luego de sus declaraciones, Torres publicó en sus redes sociales que las declaraciones en relación a la excarcelación de Humala Tasso eran solo comentarios sarcásticos.

“ Por ley, Antauro Humala no puede salir en libertad, lo dije desde que asumí el cargo. Ayer, sarcásticamente dije: ‘Lo voy a hacer saltar el muro de la cárcel cuando los guardianes estén almorzando y en la calle lo esperará un auto para que fugue a 300km/h’, pero ni así entienden”, manifestó.

Tuit del ministro sobre Antauro Humala. Twitter / Aníbal Torres

María del Carmen Alva sobre indulto a Antauro Humala: “Es inviable”

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, criticó las presuntas presiones ejercidas por Aníbal Torres al INPE y comentó la posibilidad de que Antauro Humala pueda salir de prisión. Además, calificó esta situación de “inviable”.