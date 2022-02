Se entrega testigo clave de caso contra Keiko Fujimori

La línea de flotación de la defensa de Keiko Fujimori recibió un estremecedor impacto: el prófugo empresario Giancarlo Bertini Vivanco, quien se fugó del país en 2018, luego de haber sido identificado como uno de los reclutadores de falsos aportantes de Fuerza Popular, después de casi 4 años inesperadamente regresó al país y se presentó ante el juez Víctor Zúñiga, a cargo del caso contra la 3 veces excandidata presidencial.

Bertini resolvió ponerse a derecho ante la justicia, porque ha decidido relatar cómo es que su socio y amigo, Jorge Yoshiyama Sasaki, le pidió buscar falsos aportantes para lavar US$ 800 mil que le entregó su tío Jaime Yoshiyama Sasaki, quien recibió dinero de Odebrecht y de otros empresarios peruanos para financiar ilegalmente la candidatura de Keiko Fujimori.

Según publicó el portal periodístico Epicentro, Bertini llegó a Lima en vuelo de Alitalia, el jueves 3 de febrero, y se dirigió al magistrado Víctor Zúñiga -quien fue el que dictó orden de captura contra el empresario a solicitud del fiscal José Domingo Pérez. “Decidió retornar para contar a la justicia todo lo que sabe”, informó el portal. Y, en efecto, Bertini sabe mucho.

Jefaza. Jaime Yoshiyama pidió a su sobrino Jorge Yoshiyama lavar dinero para Keiko Fujimori. Foto: La República

Después de enterarse que el 18 de octubre del 2018 su esposa Patrizia Coppero del Valle declaró ante el fiscal Pérez que Jorge Yoshiyama era quien le entregaba el dinero en efectivo, que luego era depositado como falsos aportes en las cuentas de Fuerza Popular, el 21 del mismo mes Bertini huyó a Italia para evadir a la justicia.

Coppero también mencionó que fue testigo de que Jorge Yoshiyama y Keiko Fujimori coordinaban la recaudación de fondos para la campaña.”Fui testigo de una llamada que recibió Jorge Yoshiyama estando en mi oficina, que era de Keiko Fujimori, quien le hablaba cerca de cómo iba la campaña.

“Luego colgó y nos contó a mi esposo y a mí que le había llamado Keiko, para señalarle que estaba preocupada por la campaña, refiriéndonos que había que seguir apoyándola”, testificó Patrizia Coppero.

El 12 de noviembre del 2018, abrumado ante las evidencias, Jorge Yoshiyama reconoció ante el fiscal José Domingo Pérez que, efectivamente, Giancarlo Bertini actuó como reclutador de falsos aportantes.

Socio. Jorge Yoshiyama S. Foto: La República

“Mi tío Jaime Yoshiyama me indica si tenía amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña de Fuerza (Popular), indicándome que tenía dinero de empresarios que le habían entregado dinero en efectivo (...), y que no deseaban aparecer públicamente, pero que habían aportado a la campaña de Keiko Fujimori. (Así) que pensé que podía ser Giancarlo Bertini Vivanco, quien tenía signos exteriores de riqueza. (...) Me puse en contacto conél y me dijo que tenía problemas en conseguir amigos y familiares”, declaró Jorge Yoshiyama ante el fiscal Pérez.

La defensa de Keiko Fujimori ha tratado de desvirtuar varias veces el testimonio incriminatorio de Jorge Yoshiyama. Con la presencia de Giancarlo Bertini Vivanco, quien ha ofrecido su versión de los hechos, la declaración de Jorge Yoshiyama será corroborada plenamente.

Giancarlo Bertini conoce perfectamente el mecanismo que usó en complicidad con Jorge Yoshiyama para lavar el dinero en efectivo que a este le proporcionaba su tío Jaime Yoshiyama, con pleno conocimiento de Keiko Fujimori.

El 11 de marzo del 2021, el fiscal Pérez solicitó 22 años y 9 meses de prisión para Giancarlo Bertini. Esta sería otra razón por la que se entregó a la justicia.