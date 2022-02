Bermejo cuestiona a Alva por haber sugerido que se busca implantar un Gobierno comunista

El congresista Guillermo Bermejo, de la bancada Perú Democrático, criticó las expresiones que tuvo la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en los exteriores del Palacio Legislativo. Ella había señalado en conferencia de prensa que, desde el Parlamento, no iban “a permitir un Gobierno comunista”, en relación a la gestión de Pedro Castillo.

Bermejo calificó estas expresiones como “lamentables”. “ ¿Ven aquí un imperio del comunismo?, ¿se ha expropiado algún terreno?, ¿se ha estatizado algo en el país?, ¿no hemos contribuido más bien a que las empresas mineras paguen sus deudas?, ¿no se ha respetado las autoritarias leyes que saca el Congreso para recortarle facultades al presidente?, ¿de qué está hablando la señora Alva?”, agregó.

Asimismo, dijo que lo afirmado por Alva Prieto “es la comprobación de que todo lo que fue a hacer a España era verdad”, lo que generó, agrega, “que España nos tenga que llamar la atención a nosotros sacando una propuesta no de ley, que es un mensaje al mundo de que esta señora cree que aquí hay un Gobierno ilegitimo y autoritario”. “Ella cree que el mundo debería ponerse de acuerdo para vacar a Pedro Castillo” , prolongó.

El parlamentario de izquierda se refiere a las denuncias periodísticas que señalaron que la titular del Legislativo había ido al país ibérico a una reunión con la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de España y que en aquel encuentro habría hablado mal de Gobierno de Pedro Castillo, mientras lo calificaba de ilegítimo. También habría usado frases como “Gobierno de terroristas” y “ministros incultos”. Alva ha negado todo esto.

Bermejo indicó, además, que “errores siempre van a haber en los Gobiernos” y aseveró que “acá no hay ningún Gobierno autoritario como ha salido ayer a mentir la señora presidenta del Congreso de la República, que de verdad debe llenarnos de vergüenza”.

¿Qué dijo Alva?

María del Carmen Alva, junto con otros parlamentarios, salió a los exteriores del Congreso para manifestarse en contra de las declaraciones que había dado el expresidente del Consejo de Ministros Héctor Valer, quien dijo que él sería la ‘bala de plata’, y que eso permitiría usar una ‘bala de oro’ al jefe de Estado para disolver el Parlamento si es que le vuelven a negar una cuestión de confianza. La titular del Legislativo terminó su discurso diciendo que no iban a permitir una gestión comunista.

“Desde el Congreso exigimos que el presidente deslinde de estas declaraciones. Queremos saber si esto es lo que realmente quiere el Poder Ejecutivo: amenazar al Congreso de esta manera para que nosotros estemos en contra de esta confianza y nombrando a ese premier que no es el idóneo. No lo decimos nosotros, lo dice toda la población y los medios de comunicación”, dijo