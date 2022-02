Bellido sobre PCM: “Hay que solicitar personas que estén de acuerdo con la política del Gobierno”

El congresista de Perú Libre Guido Bellido se pronunció con respecto a la renuncia del extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros Héctor Valer, y manifestó, con miras al futuro, que el presidente de la República, Pedro Castillo, debe buscar profesionales que estén en sintonía con la política general del Gobierno para conformar el próximo gabinete ministerial.

“ Lo que hay que solicitar es personas que estén de acuerdo con la política general del Gobierno . No puedes tener a una persona que no esté de acuerdo con el programa, con lo que se ha planteado a la población. Si no está de acuerdo, vamos a seguir teniendo problemas (...). También hay que garantizar que la persona no tenga problemas como los que hemos visto, que genera cierta discrepancia en la sociedad”, señaló para RPP.

Asimismo, Bellido, quien fue el primer presidente del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, resaltó que desde su bancada se solicitó la recomposición del gabinete ministerial al considerar las discrepancias políticas e ideológicas con Héctor Valer.

“ Perú Libre solicitó la recomposición del gabinete por consideraciones políticas, ideológicas y por la postura que representaba Héctor Valer . Porque nadie puede cambiar en 24 horas de posición, eso es poco serio”, argumentó.

Finalmente, consideró que algunos miembros del anterior gabinete deberían mantener sus puestos, debido a que gozan de aprobación y vienen desempeñando un rol importante desde un principio.

“Hay ministros que vienen trabajando como el ministro de Salud, que, desde el periodo que estuve yo, ya venía desempeñando un trabajo aprobado, y pienso que debe continuar”, culminó.