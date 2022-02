Roberto Sánchez a Héctor Valer: “Amigo, es necesario que dé un paso al costado en la PCM”

Pedido. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, le pidió a Héctor Valer dejar la presidencia del Consejo de Ministros debido a las críticas y cuestionamientos que viene recibiendo este último por las denuncias de violencia familiar en su contra.

En efecto, por medio de su cuenta de Twitter, Sánchez solicitó a Valer “dar un paso al costado” como jefe del gabinete ministerial. Sin embargo, el también congresista de Perú Democrático ya dijo que no renunciaría al cargo.

“Violencia familiar, grave problema que debemos erradicar, afecta a agresores y víctimas, ambos requieren un proceso serio de atención y rehabilitación psicosocial y espiritual. Amigo, Héctor Valer, es necesario dé usted un paso al costado en la PCM ”, escribió.

Roberto Sánchez pidió a Héctor Valer dejar el cargo en la PCM. Foto: captura/Twitter

Héctor Valer sobre denuncia de violencia: “No pienso renunciar, es una patraña”

El último jueves, Héctor Valer aseguró que no renunciará al cargo en la PCM. En diálogo con La República, Valer Pinto aseguró que “nunca estuvo enterado” y calificó de “patrañas” las denuncias de agresión en su contra, de acuerdo a los partes policiales.

“Yo nunca estuve enterado, hasta ahora, de la denuncia. Mi hija nunca me lo dijo. Es cierto que le llamé la atención a mi hija, pero nunca la golpeé. No pienso renunciar, porque esto es una patraña. No voy a renunciar frente a tremenda canallada . Lo que quieren es derivar a un primer ministro que no tiene sentencia. ¿Dónde está el examen del médico legista y dónde está la investigación fiscal?”, declaró a este diario.