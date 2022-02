Elvis Vergara: “Esperaba una reacción más concertadora del presidente Castillo”

El congresista Elvis Vergara de Acción Popular se pronunció sobre el anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, de recomponer el gabinete ministerial. En declaraciones a canal N, el legislador dijo sentirse “tristemente extrañado” por no ver “un mea culpa” del jefe de Estado.

“ Me siento tristemente extrañado porque esperaba una reacción más concertadora del presidente de la República (Pedro Castillo) . Esperaba un mensaje con un mea culpa sobre qué es lo que ha pasado, pero pasó todo lo contrario”, manifestó.

En efecto, Pedro Castillo señaló que su decisión de cambiar el gabinete ministerial se debió a que el Parlamento no quiso aceptar el pedido del titular del Consejo de Ministros, Héctor Valer, de asistir al pleno este sábado 5 de febrero para explicar las políticas de gobierno y, posteriormente, pedir el voto de confianza.

“En resumen, dice que ‘ ustedes (el Congreso) tienen la culpa de que este gabinete no ha funcionado porque no me han aceptado que vaya el señor Héctor Valer a pedir el voto de confianza y, por tanto, tengo que cambiarlo’. Es absurdo totalmente”, aseveró Vergara.

“Lo que necesitamos ahora es un gabinete que tenga las condiciones mínimas para poder buscar concertación , para conversar con los diferentes sectores de la representación nacional”, añadió el también vocero de la bancada acciopopulista.

Por otro lado, María del Carmen Alva, titular del Parlamento y compañera de bancada de Vergara, también respondió al presidente Pedro Castillo. “ Presidente (Pedro) Castillo, usted es responsable de las decisiones que toma respecto a su gabinete, no responsabilice al Congreso . Esperamos que la recomposición de su gabinete, el cuarto en siete meses, esta vez sí cuente con los perfiles que el país necesita. ¡Trabajemos por el Perú!”, escribió en su cuenta de Twitter.