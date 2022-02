Natalia Sobrevilla: “Lo que demuestra Castillo es que no tiene una ideología”

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con la historiadora Natalia Sobrevilla, quien alegó que el Perú sigue siendo profundamente machista donde la mujer aún no posee un lugar. Agregó que el país ya no vive una crisis; sino que ha encontrado esta forma para operar políticamente.

¿Qué continuidades y cambios ves en este momento? Tenemos una crisis que parece la hijita de otras crisis anteriores, pero son la continuidad de este país.

Es un problema sistémico, estamos hablando de un sistema que está permanentemente en crisis, entonces ya no es una crisis; sino la manera en como opera este sistema. Me han preguntado más de una vez a dónde se puede retroceder para ver el origen de esta crisis en particular.

Algunos dicen que comienza con el indulto a Alberto Fujimori dado por PPK, pero se puede buscar antes de eso como la Constitución de 1993, el cierre del Congreso por Fujimori en el 92 o la crisis después del retorno a la democracia en 1980. Uno puede elegir qué tan atrás quiere o puede ir.

¿Cuál es la relación Ejecutivo-Legislativo?

Vemos un entrampamiento. Hay una historia muy larga del Perú que nace como una República por voluntad parlamentaria. Considero que estamos en una crisis de representación, nuestros representantes no nos representan realmente. Representan una serie de intereses, entonces no tenemos una solución a la vista.

Con el sistema electoral que tenemos si llamamos a un nuevo Congreso o elecciones presidenciales, los resultados van a ser bastante semejantes.

Si nuestros representantes no nos representan y el sistema está fallando, ¿qué solución aparente puede haber?

Justamente, estamos entrampados en un proceso que no parece tener una solución. Soy de las personas que considera que sí debemos pensar en un arreglo constitucional. No creo que el sistema electoral haciendo unas elecciones para una asamblea constituyente de la manera en que está planteada, sea la manera de ir adelante.

Me parece que los ciudadanos debemos salir a las calles, tenemos que reclamar, hablar sobre nuestras necesidades como ciudadanos y qué es lo que queremos que se respete. Pensar cómo se puede organizar una asamblea que realmente sea representativa.

¿Qué nos quiso decir Castillo al elegir a Héctor Valer como primer ministro?

Creo que el mensaje es claro. Si vemos de qué grupo político viene el señor Valer, lo que nos ha dicho Castillo es que la idea de que él representa al comunismo es una idea que no tiene asidero en la realidad.

Pone a una persona muy cuestionada. Uno se pregunta qué fuerzas llevan a Castillo a desechar, deshacerse de esta izquierda moderada y poner a alguien que llega con Renovación Popular y que, además, nace o se forma en la canteras del aprismo. Lo que demuestra Castillo es que no tiene una ideología, nunca la ha tenido.

¿Qué pasa con la sociedad peruana para que la mujer todavía no encuentre ese lugar de preponderancia?

No es solo el Perú, son muchos los países donde la mujer no tiene un rol importante. En la región, hay países donde ya han tenido presidentas mujeres como Chile, Argentina e, incluso Bolivia, pero en el Perú el machismo sigue muy arraigado.

Estamos en un país donde hay violencia contra la mujer todos los días, está normalizada y organizada, entonces por qué nos va a sorprender que el señor primer ministro, que tiene denuncias de su esposa e hija, llegue a un cargo tan alto. No hay contradicción. El Perú es sumamente machista y las mujeres no tenemos un lugar propio.

¿Estamos en un momento conservador? ¿Crees que las calles van a salir a marchar mañana contra este conservadurismo? ¿Qué pide la gente?

He estado leyendo en redes este hashtag ‘Yo no marcho con caviares’; es decir, hay todo un grupo que nunca aceptó la presidencia de Pedro Castillo y ahora se ve como compañero de ruta de quienes más desprecian que son los caviares.

Es interesante como esta falta de ideología de Castillo haga muy posible que se alié con sectores conservadores, de ultraderecha porque los ideales de él profamilia siempre han sido claros.