Valer solicitó a Alva acudir al Congreso este sábado para pedir el voto de confianza

El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, acudió al Congreso de la República para solicitarle a la titular de esta institución, María de Carmen Alva, que el gabinete ministerial pueda asistir al Pleno del Parlamento este sábado 5 de febrero para explicar las políticas de Gobierno que adoptarán y posteriormente pedir el voto de confianza.

A través de un oficio, Valer Pinto le pidió a la presidenta del Congreso que se organice una sesión plenaria para este sábado y que sea ella quien fije la hora para que el Consejo de Ministros se presente ante la representación nacional.

“Tengo el honor de dirigirme a usted de acuerdo al artículo 130 de la Constitución Política del Perú y el artículo 82° del Reglamento del Congreso de la República, tenga a bien permitir mi presentación el día sábado 5 de febrero del presente año, a la hora que usted tenga la amabilidad de precisar y comunicarnos, con la finalidad de exponer y debatir ante la digna representación nacional la política general del Gobierno y las principales medidas a adoptar durante mi gestión, a cuyo efecto planteo cuestión de confianza ”, se lee en el documento.

Oficio que envío Héctor Valer a María del Carmen Alva. Foto: difusión

Asimismo, a su salida del Palacio Legislativo, Valer Pinto se dirigió a la prensa para informar la solicitud que le hizo llegar a la titular del Parlamento y seguidamente compartió el oficio con todos los medios de comunicación presentes.

Valer: “Si el presidente me pide dar un paso al costado, lo tengo que dar”

Más temprano, el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, indicó que no está en sus planes renunciar a su cargo en el Ejecutivo pese a cuestionamientos en su contra por la denuncia de agresión física que interpuso su hija y su difunta esposa en 2016. Sin embargo, sostuvo que si el presidente Pedro Castillo le pide su dimisión, la aceptará sin problemas.

“ Si el presidente, después de hacer un análisis de la realidad, dice que debo dar un paso al costado, lo tengo que dar, no tengo ningún problema ”, señaló en diálogo con Radio Nacional.

En ese sentido, Valer Pinto aseguró que no va a retirarse del puesto porque no quiere ser desleal y no quiere “generar una traición a la confianza” del jefe de Estado.