Valer: “Si el presidente me pide dar un paso al costado, lo tengo que dar, no tengo ningún problema”

El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, indicó que no está en sus planes renunciar a su cargo en el Ejecutivo, pese a los cuestionamientos en su contra por la denuncia de agresión física que interpuso su hija y su difunta esposa en 2016, además de sus declaraciones recientes. Sin embargo, el primer ministros, sostuvo que si el presidente Pedro Castillo le pide su dimisión, la aceptara sin problemas.

“ Si el presidente, después de hacer un análisis de la realidad, dice que debo dar un paso al costado, lo tengo que dar, no tengo ningún problema ”, señaló en diálogo con Radio Nacional.

En ese sentido, Valer Pinto aseguró que hasta el momento tiene la confianza del jefe de Estado, por lo que recalcó que mientras se mantenga en el cargo debe cumplir las responsabilidades que se le asignó hasta el último momento.

Asimismo, el titular del gabinete ministerial se refirió a las declaraciones que hizo el último jueves 3 de febrero, donde indicó que su nombramiento en el Ejecutivo sería una estrategia política del mandatario y que él sería “la primera bala de plata”, lo cual fue calificado como “chantaje” por parte de diversos congresistas.

“Es un análisis político que se hace de la situación actual porque en el hipotético caso que prospere la posición del señor Montoya, que está preparando un proceso de vacancia y que toda la derecha votara contra del gabinete, ellos estarían perdiendo la oportunidad de ver las políticas de Estado y lógicamente respaldar al presidente de la República para que siga gobernando”, declaró.

“ Pero como ellos no están de acuerdo, la famoso bala de plata es en el sentido de que la censura de dos votos de confianza disuelve el Congreso. En el caso mío no es un chantaje , es una realidad si no dieran el voto de confianza”, agregó.

Sobre denuncia en su contra

En relación a la denuncia que interpusieron en 2016 su hija y su fallecida esposa en la comisaría de San Borja, el titular de Consejo de Ministros intentó justificarse y decir que él no tenía noción de esta y que se enteró sobre ello hace pocos días.