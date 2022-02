Héctor Valer niega violencia, pero suelta una “bala de plata”

Asediado por las denuncias de violencia familiar, el congresista y presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer Pinto, puso en la mesa de discusión las cuestiones de confianza y cierre del Congreso.

“Si el presidente lo considera, seré la primera bala de plata que el Congreso gastará”, señaló Valer, en una entrevista que ofreció a la periodista Rosa María Palacios, a través de radio Santa Rosa. Volvió a repetir la frase en la conferencia que ofreció al mediodía a la prensa en general.

“Si no nos dan el voto de confianza, cumpliremos lo que dice el Congreso. Nos iremos y se reestructurará el gabinete. Y habrán perdido la primera bala de plata en el Congreso, para que luego el señor presidente de la República utilice la bala de oro y disuelva el Congreso”, explicó.

Aunque a continuación anotó que su intención no es cerrar el Congreso, pues se le ha encomendado concertar con los sectores económicos, políticos y sociales y que los enfrentamientos no permiten avanzar.

Héctor Valer hizo estas declaraciones al responder las denuncias de violencia familiar que su esposa e hija presentaron en octubre del 2016. El premier intentó restar importancia, minimizar y hasta desconocer dichas denuncias.

Descargos

“Vengo a defender mi honor y dignidad para decirle al Perú que no soy un maltratador, que no soy uno que pega, que no soy lo que dice la denuncia en la comisaría”, afirmó en conferencia de prensa. Sin embargo, ante las preguntas de los periodistas, reconoció que tuvo varias discusiones con su hija, pero que no hubo agresiones físicas.

“Yo nunca estuve enterado, hasta ahora, de la denuncia. Mi hija nunca me lo dijo. Es cierto que le llamé la atención a mi hija, pero nunca la golpeé”, explicó. Valer puso como prueba los aspectos legales del proceso, tales como la falta de declaración de las víctimas y el hecho de que no se ha emitido una sentencia en su contra y que el juzgado no concediera medidas de protección a favor de la hija.

Subrayó que la resolución del juzgado sería nula porque supuestamente el certificado médico legista “podría ser falsificado”, pues en el expediente no se encuentra la firma ni la declaración de su hija o de su esposa.

En este contexto, señaló que no piensa renunciar al premierato como lo piden diversas personalidades, congresistas, fuerzas políticas y organizaciones sociales. “Si ustedes encontraran alguna prueba fehaciente, judicialmente sentenciado, renunciaría en el acto, pero como no es cierto y como acá hay un trasfondo político, seré un hueso duro de roer”, expresó.

El presidente del Consejo de Ministros también negó los otros actos de violencia social que han denunciado los vecinos de San Borja y el guardián de una cochera.

Las pruebas

Pero contra sus palabras de defensa existen los documentos policiales y el expediente judicial donde se recogieron las denuncias de agresiones físicas presentadas por su esposa y su hija, la madrugada del 22 de octubre del 2016.

La hija Catherine Valer hizo constar que el 21 de octubre, a las 23.30 horas, fue agredida por su padre, “quien le propinó bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo y jalones en el cabello”.

En tanto que Ana Montoya, quien falleció el 6 de octubre del 2021, afirmó que esa misma noche su esposo “le propinó un puñete en el rostro y un empujón contra el suelo”.

La historia no quedó allí. La policía envió a ambas mujeres a los exámenes en el Instituto de Medicina Legal y lo puso en conocimiento de la Fiscalía, lo que derivó en el otorgamiento de garantías.

Un juez analizó la denuncia y los resultados del examen médico. Con base en lo cual ofició a la policía que otorgue medidas de protección a Ana Montoya. A la hija no le otorgó ninguna medida, pues ella no habría acudió al Instituto de Medicina Legal.

La existencia de los documentos policiales y del juzgado acreditan el hecho de violencia familiar. También identifican y acreditan al supuesto agresor con todos sus datos personales. Lo que no existiría es la sanción penal por la violencia familiar, pero no niega la existencia del hecho violento.

El congresista y premier también niega que haya agredido al guardián de una cochera en San Borja. Pero La República pudo obtener ayer una copia del parte policial y el testimonio del hermano de la persona agredida.

El señor José Francesqui denunció que a las 6.00 horas del 9 de diciembre del 2009 Valer lo agredió: lo agarró del cuello, lo golpeó en la cabeza y el cuello y también lo sacudió, por demorarse en abrirle la puerta para retirar un vehículo.

Alquileres. Héctor Valer se retiró de dos casas sin pagar. Foto: difusión

Otros ministros

Héctor Valer no es el único ministro que presenta antecedentes de violencia familiar. El ministro de Defensa, José Gavidia, también registra una denuncia por violencia familiar en la Comisaría de San Borja, presentada por su esposa en setiembre del 2021.

Según el reporte policial, la esposa denunció que Gavidia la acusó de ser infiel y la hostigó dentro de la vivienda que ambos compartían. “Los temas personales realmente son personales. Yo tengo un tema muy personal, probablemente se tienen algunas interrogaciones”, declaró el ministro de Defensa.

Los documentos hablan

Resolución judicial acredita la violencia física ejercida sobre la señora Ana Montoya, quien falleció en octubre del 2021.