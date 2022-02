Bellido a Castillo: “Es importante reconocer que se ha desviado de la propuesta inicial de campaña”

El congresista de Perú Libre Guido Bellido instó al presidente Pedro Castillo a “reconocer que se ha desviado de la propuesta inicial de campaña”. El ex primer ministro hizo dicha declaración luego de que el jefe de Estado anunció la recomposición del Consejo de Ministros que preside Héctor Valer.

“Señor presidente de la República, es importante reconocer que se ha desviado de la propuesta inicial de campaña a través del partido que lo postuló. Ha llegado el momento de levantarse, porque nuestra mejor gloria no está en no haber caído nunca, sino en levantarse cada vez que caemos. Todo por el Pueblo”, expresó Bellido en un tuit donde adjunto un extracto del diálogo entre Castillo Terrones y el exmandatario de Uruguay, Pepe Mujica.

En dicho corte, Mujica exhorta al presidente Castillo a “apostar al corazón de tu pueblo permanentemente”. Dicho encuentro se dio en el marco de la campaña electoral con miras a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“Y cuando te equivoques, ten la honradez de decirle: ‘Me equivoqué, hubiera querido otra cosa’. Juégale limpio a tu pueblo, no lo engañes. Cuando las fuerzas no te dan porque no tienes los recursos, diles la verdad. Háblale la verdad, ponle el corazón porque lo más importante que hay es la confianza del pueblo”, expresó el exmandatario uruguayo.

Pedro Castillo: “He tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial”

Este viernes, el presidente Pedro Castillo comunicó que decidió reformular el Consejo de Ministros luego de que “el Congreso ha expresado su negativa” de recibir al primer ministro Héctor Valer.

“He tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial. Estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país, ya que más allá de las formas de pensar y de ideologías, debemos apuntar a servir de la mejor manera al peruano de a pie que lucha día a día”, expresó.