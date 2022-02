Ministra de la Mujer, Katy Ugarte, acusada de conductas inadecuadas cuando fue maestra

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Katy Ugarte, carga con episodios de conflictividad en su historial de maestra. Fue acusada en el 2018 por la directora de la institución educativa donde trabajaba, de haberla agredido. La también congresista (PL) laboró en la escuela 56012 José Carlos Mariátegui de Pampa Ccalasaya, del distrito de Sicuani, capital de la provincia de Canchis, región Cusco.

Según el informe 25-2018, remitido por la directora de entonces, Carmen Carrasco Taco, a la Ugel Canchis, Ugarte incumplía reiteradamente con sus funciones como profesora del cuarto grado de primaria. El documento detalla que no presentaba sus unidades didácticas ni sesiones de aprendizaje semanales, como los demás maestros. “La profesora Katy Ugarte continúa cometiendo desacato a la autoridad al no querer recepcionar los memorándum para el cumplimiento de sus funciones”, dice el documento.

La directora cuenta en el informe que, ante la negativa, en setiembre del 2018, convocó a representantes de la Apafa y al teniente gobernador de la comunidad para que presencien la entrega del memorándum, pero la respuesta de Ugarte habría sido agresiva. “Con palabras de injuria y calumnia manifestó: ‘ ratera de mi trabajo, ratera de los ingresos de la institución educativa, esta ratera no es quien para que me controle , no voy a firmar’”, describe el hecho plasmado en un acta de evidencia.

Según ese informe, Ugarte causaba un desagradable clima laboral e incumplía con sus funciones; por ello, recibía continuamente amonestaciones.