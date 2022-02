Chávez sobre cuestionamientos de Valer: Si no los puede resolver, simplemente que no se dé la confianza

Tras la designación de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros, el Congreso de la República deberá resolver si otorga el voto de confianza al tercer gabinete ministerial en la era de Pedro Castillo.

Aunque Valer Pinto señaló que “si el presidente lo considera, seré la primera bala de plata que el Congreso gastará”, Betssy Chávez, ministra de Trabajo, negó que el Gobierno de Castillo Terrones haya ideado un plan para la disolución del Parlamento.

“En el país, tenemos una ‘neofobia’ porque viene algo nuevo y viene un paquete de denuncias, cuestionamientos y no caen en el vacío, se presentan documentos. Nosotros estamos en el pleno de pedir el voto de confianza”, señaló.

Durante la entrevista realizada por Epicentro.TV, la excongresista de Perú Libre evitó mostrar una postura sobre el titular de la PCM. Alegó que hasta el momento no se ha podido escuchar a Héctor Valer.

Asimismo, se refirió al comunicado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el cual solicita que las denuncias por violencia familiar contra Valer “se esclarezcan y se realicen las investigaciones”.

“Acá nadie va a avalar la violencia venga de quien venga, eso es un tema clarísimo dentro del gabinete. El Congreso tiene toda la prerrogativa para no darnos el voto de confianza”, sustentó Chávez.

De acuerdo a la titular del Ministerio de Trabajo, el gabinete ministerial no debería esperar los 30 días para presentarse ante el Legislativo, como especifica la Constitución. Recalcó que si las interrogantes no son respondidas, el Parlamento está facultado en no darles la investidura.

“El premier va a tener que responder estos cuestionamientos y si estas respuestas satisfacen o no satisfacen al Pleno, nos podrán dar o no la confianza (...) Si esos cuestionamientos no los puede resolver, simplemente que no se dé el voto de confianza”, acotó.

Según la parlamentaria, quien asuma la PCM igual tendrá alguna controversia o “se la inventarán”.