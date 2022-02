Acuña a Castillo: “Si no puede gobernar, nos haría un favor renunciando a la presidencia”

El ex candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se refirió a la posibilidad de que Pedro Castillo renuncie al cargo de presidente de la República, ante la inestabilidad política por los cuestionamientos en su Gobierno tras la reciente designación de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros.

César Acuña, en declaraciones para canal N, dijo que “ el presidente Castillo en más de seis meses, si se ha dado cuenta que no puede gobernar, nos haría un favor renunciando a la presidencia ”.

Acuña mencionó, además, que la bancada de APP votará en contra del voto de confianza en caso se mantenga Héctor Valer como titular de la PCM. En ese sentido, consideró que la presencia del aún primer ministro en el Congreso este último viernes generó un clima de tensión.

“Alianza para el Progreso (APP) apunta por la gobernabilidad y la institucionalidad, pero no vamos avalar a un premier que no reúne la condiciones. Me ha llamado la atención que el premier haya mandado un oficio al Congreso pidiendo que mañana (sábado 5 de febrero) se solicite el voto de confianza que es una amenaza y está siendo irrespetuoso”, dijo Acuña.

Cuestiona el mensaje de la nación

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció este viernes, a través de una mensaje a la nación, que ha tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial.

La decisión responde luego de que el propio mandatario afirmara que el Parlamento no quiso aceptar el pedido del titular del Consejo de Ministros, Héctor Valer, de asistir al pleno este sábado 5 de febrero para explicar las políticas de gobierno y posteriormente pedir el voto de confianza.

Al respecto, César Acuña se pronunció, mediante su cuenta de Twitter, para cuestionar la actitud de Castillo de criticar al Congreso en medio de la crisis que atraviesa su Gobierno.

“Un mensaje a la nación en medio de una crisis no es para confrontar al Congreso sino para reconocer errores y enmendarlos. El presidente Castillo se equivoca con esta actitud. Es imprescindible recomponer el gabinete con personas capaces e incuestionables”, escribió en su cuenta de Twitter.