Lescano sobre Héctor Valer: “Es un gabinete con muerte anunciada”

El recientemente juramentado primer ministro, Héctor Valer, no conseguiría el voto de confianza en el Congreso de la República como sus antecesores Guido Bellido y Mirtha Vásquez. Así lo prevé el excandidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano.

El excongresista resaltó que el gabinete ministerial no ha sido rechazado solo por la oposición, sino también por los propios aliados del gobierno de Pedro Castillo como Juntos por el Perú.

“Es un gabinete con muerte anunciada. En estas circunstancias, no creo que haya posibilidades de cambiar al señor Valer y como primer ministro tendrá que ir a enfrentar al Congreso. Creo que va a haber la primera denegatoria de la confianza”, analizó.

Aunque muchos analistas políticos han advertido que Castillo Terrones estaría preparando la eventual disolución del Parlamento mediante la caída del gabinete Valer y la conformación de un nuevo consejo de ministros mucho más cuestionado, Lescano señaló que el jefe de Estado no tendría la destreza suficiente para armar este plan. No obstante, no lo descartó.

Ante las controversias en torno a Valer Pinto, René Gastelumendi cuestionó por qué el Legislativo no toma la iniciativa de censurar al primer ministro antes de que este acuda al Hemiciclo a presentar las políticas de gobierno.

El excandidato presidencial sostuvo que es probable que alguna fuerza política del Congreso presente la moción de censura contra el titular de la PCM. Sin embargo, consideró que el Parlamento esperará la presentación de Valer.

“Ahondaría la crisis que estamos viviendo. Podría ser que el Gobierno aproveche para presentar un gabinete peor y con eso sacarse de encima a este Congreso que ha sido opositor al Gobierno. Este gabinete no va a pasar la lección, no va a tener la posibilidad de gobernar. Lamentablemente, ha nacido muerto”, precisó.

En otro momento, Yonhy Lescano aseguró que la moción de vacancia presidencial que presentará Renovación Popular sería tramitada rápidamente. Desde su punto de vista, ya existen acuerdos para promover la salida de Pedro Castillo.

Ante una eventual vacancia, el exparlamentario indicó que es necesario evitar que grupos radicales de derecha tomen el poder. “Sería otra desgracia, peor o igual”, concluyó.