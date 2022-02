Cerrón: El proceso de aprendizaje de Castillo es penosamente improductivo

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció sobre la reestructuración del gabinete ministerial realizada por el presidente de la República, Pedro Castillo. El líder del partido del lápiz señaló que el mandatario se equivocó al designar a Héctor Valer como primer ministro.

Cerrón Rojas precisó además que el “proceso de aprendizaje” del jefe de Estado ha sido improductivo. Con ello recordó que Castillo Terrones señaló en una entrevista periodística que no había sido preparado para ejercer el cargo de presidente y que todavía estaba aprendiendo.

“El actual gabinete es un óbito fetal. El presidente ha errado con creces en su designación, es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje al que se ha sometido es penosamente improductivo”, compartió en su cuenta de Twitter.

Vladimir Cerrón se pronunció sobre la designación de Valer. Foto: VLADIMIR_CERRON / Twitter

El último martes 1 de febrero, Héctor Valer juró como nuevo primer ministro tras la renuncia de Mirtha Vásquez a la presidencia del Consejo de Ministros. Posteriormente, el miércoles 2 se supo que registra denuncias por agresión física contra su difunta esposa y su hija, según consta en la Comisaría de San Borja.

La denunciante, en su momento, manifestó a los efectivos que su pareja le propinó un puñete en el rostro y la empujó contra el piso en el inmueble que alquilaba en el pasaje Heinrich Hertz. Por su parte, la hija de Valer lo acusó por violencia física. Ella indicó que recibió bofetadas, puñetes, jalones de cabello y otros tipos de agresiones.

No obstante, el nuevo titular de PCM aseguró que no renunciará al cargo en el gabinete ministerial. En diálogo con La República, Valer Pinto aseguró que “nunca estuvo enterado” y calificó de “patrañas” las denuncias de agresión en su contra.

