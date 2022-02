Sigrid Bazán sobre Héctor Valer: “No hay forma que yo pueda darle la confianza”

La congresista Sigrid Bazán de Juntos por el Perú adelantó – a título personal – que no le entregaría el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Héctor Valer, quien fue denunciado por violencia familiar en agravio de su hija y esposa. Advierte que la presencia del congresista de Perú Democrático en la PCM impediría que su bancada pueda apoyar la entrega de la investidura.

“Este gabinete no puede liderar el cambio que el presidente prometió en campaña y ojalá él mismo se dé cuenta que necesita hacer ajustes. (…) No veo cómo votar a favor de la confianza con este tipo de conformaciones. Entiendo que nuestra bancada estará emitiendo una decisión como bancada y no creo que sea muy favorable”, expresó a Canal N.

En esta línea, Sigrid Bazán señaló su rechazo a la presencia de Héctor Valer en la presidencia del Consejo de Ministro no implica que se vaya a solicitar la renuncia del jefe de Estado, como lo vienen haciendo otras bancadas: “Sobre la confianza, no hay forma de que yo puede decir hacia afuera que voy a dar la confianza a un personaje como este (Valer). Esto no condice con lo que el presidente dijo en campaña”, agregó.

Organizaciones se pronuncian en contra de la normalización de la violencia de género

Ante lo ocurrido, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán emitió un pronunciamiento en el que señaló enfáticamente que la violencia de género nunca es un asunto privado o “personal”, como han sugerido algunas figuras políticas en defensa del gabinete Valer. Por ello, instó al presidente Pedro Castillo a prevenir, atender y erradicar todas las formas de esta problemática.

Por otro lado, desde la organización feminista DEMUS exigieron un “cambio de fondo” en el actual gabinete. Señalaron que no se pueden permitir retrocesos en el rechazo a la violencia de género desde el Estado. En tanto, desde Manuela Ramos también emitieron un comunicado en el mismo sentido: “La violencia de género no es un tema personal, no es de carácter privado. Es un problema de salud pública que atenta contra nuestros derechos humanos básicos”.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).