RMP sobre Héctor Valer: “Castillo malévolamente ha escogido al peor de todos”

A dos días de haber asumido el cargo de primer ministro, se han hecho conocidas diversas denuncias en contra de Héctor Valer. El excongresista de Renovación Popular es acusado de violencia familiar, social y laboral. Además, es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Ucayali por colusión.

En horas de la mañana, Rosa María Palacios entrevistó a Valer Pinto en su programa transmitido por Radio Santa Rosa. Para la abogada, el reemplazo de Mirtha Vásquez ha mentido reiteradas veces.

Por ejemplo, la secretaria de prensa de Opus Dei ha informado que Héctor Valer no es ni ha sido miembro. Sin embargo, durante la campaña electoral, el ahora primer ministro aseguró que conoció a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, en esta organización religiosa.

“Si puede mentir en eso, puede mentir en todo, pues. Un grandísimo mentiroso el señor premier”, dijo Palacios.

Asimismo, Carlos Basombrío, exministro del Interior, dio a conocer que el 21 de octubre del 2016 Héctor Valer agredió físicamente su esposa e hija de 29 años. Según el parte policial de la comisaría de San Borja, la hija del actual titular de la PCM fue agredida por su padre, “quien le propinó bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo, y jalones en el cabello”.

El congresista ha asegurado a RMP que solo riñó a su hija y que no hubo violencia física. Asimismo, reveló que no tenía conocimiento del proceso en su contra por violencia familiar.

No obstante, un informe de El Comercio da cuenta que el 9no Juzgado de Familia admitió el 8 de febrero del 2017 la denuncia por violencia familiar contra Héctor Valer interpuesta por su esposa Ana María Montoya, fallecida en el 2021.

“Nunca conocí sobre el expediente, nunca asistí a ninguna notificación que me pudieron hacer llegar (…) Yo nunca fui citado, mi esposa vivió conmigo hace tres meses”, declaró el primer ministro.

“El señor Valer dice que va a revisar el certificado médico de su mujer para ver si la huella dactilar es de ella o la han falsificado, ¿ustedes lo pueden creer? Eso me ha dicho a mí. Uno tiene que ser imparcial, es obligatorio, pero uno no puede ser neutral ante semejante respuesta. Uno hubiera preferido que diga: ‘Sí, me equivoqué. Fui una mala persona, pero he ido a terapia’, pero no reconoce nada”, lamentó Palacios.

En el mismo sentido, RPP develó que los exvecinos de Valer firmaron un documento para que sea desalojado. De acuerdo a sus versiones, en su domicilio siempre se escuchan gritos contra la hija y esposa del parlamentario.

RMP también recordó que en el 2009 el primer ministro agredió físicamente a un hombre en una cochera. Asimismo, registra deudas coactivas en la Sunat.

“Él dice que todo es mentira, que todo eso lo ha armado la prensa contra él (…) Lo que corresponde es que renuncie”, añadió.

La conductora de LR+ sostuvo que el congresista de Perú Democrático ha afirmado que no dejará la PCM porque “quiere ser la bala de plata del presidente Castillo”.

“Este no es un gabinete antivacancia, este es un gabinete prodisolución del Congreso. Castillo malévolamente ha escogido al peor de todos para que ni siquiera Perú Libre le pueda dar la confianza (…) Ha puesto en el poder a un hombre sumamente violento y sumamente mentiroso”, analizó.