José Gavidia, ministro de Defensa, también tiene una denuncia por violencia familiar

El ministro de Defensa, José Gavidia, fue denunciado ante la Policía Nacional por violencia familiar en agravio a su esposa. De acuerdo al acta policial a la que accedió Latina Noticias, el hecho se registró en la vivienda que compartían ambos, ubicado en el distrito San Borja, el pasado 3 de setiembre del 2021.

Según detalles de la denuncia, José Gavidia le habría hecho reclamos a su pareja, además de hostigarla de forma constante. Por esta razón, la agraviada realizó la denuncia en la comisaría del sector antes mencionado.

Al respecto, el titular de Defensa dijo que era un “ tema muy personal ”.

“ Los temas personales realmente son personales. Yo tengo un tema muy personal, probablemente se tienen algunas interrogaciones ”, agregó Gavidia durante una conferencia de prensa, al ser consultado también por la denuncia del primer ministro, Héctor Valer.

La abogada y periodista Josefina Miró Quesada Gayoso cuestionó la respuesta del actual ministro de Defensa. A través de su cuenta de Twitter, dijo que las declaraciones minimizan y justifican el acto de agresión.

“ Creer q las violencias contra las mujeres son un asunto “personal” no sólo minimiza esta forma de criminalidad, sino q la legitima y justifica la no intervención del Estado. El mensaje es brutal: promueve que las mujeres internalicen “trivialidad” de esta violencia y no denuncien ”, escribió Josefina Miro Quesada en su cuenta de Twitter.

La abogada y periodista, Josefina Miro quesada, se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

El último miércoles, se desarrolló el primer Consejo de Ministros, un día después de que el presidente Pedro Castillo tomara juramento de los nuevos ministros de Estado. En conferencia de prensa, el ministro Gavidia mencionó que no se abordaron las denuncias contra el primer ministro, Héctor Valer.

“No hemos tocado ningún tema personal en el Consejo de Ministros. Hay una agenda establecida que la prensa tiene acceso a través del portal Transparencia y donde se ha aprobado algunos decretos del Ministerio de Justicia y los dos puntos que hemos tocado”, apuntó.

Héctor Valer fue denunciado por su esposa e hija

El primer ministro, Héctor Valer, registra denuncias por agresión física contra su difunta esposa y su hija, según consta en la comisaría de San Borja.

La denunciante, en su momento, manifestó a los efectivos que su pareja le propinó un puñete en el rostro y la empujó contra el piso en el inmueble que alquilaba en el pasaje Heinrich Hertz.

La República se acercó a la comisaría del distrito y confirmó que la denuncia fue ingresada el 21 de octubre del 2016.

Su hija lo denunció por violencia física. Ella indicó que recibió bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo, además de jalones de cabello.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).