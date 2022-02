Limachi minimiza denuncia por violencia familiar contra Valer y pide darle el voto de confianza

La congresista Nieves Limachi, de Perú Democrático, minimizó la grave denuncia por violencia familiar contra el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, en agravio de su esposa e hija. La compañera de bancada de Valer hizo un llamado para que el Congreso de la República le dé el “beneficio de la duda” al nuevo titular de la PCM y le entregue el voto de confianza para que este nuevo gabinete ministerial pueda seguir trabajando.

“Habría que darle la oportunidad y darle el voto de confianza para que pueda dirigir el gabinete, ya que tiene cualidades de concertación. En este tramo corto que lo he conocido, es bastante proactivo en ir y dialogar. Yo creería más en estas capacidades que en temas del ámbito personal”, declaró a Exitosa.

En esta línea, Nieves Limachi aseguró que está en contra de la violencia hacia la mujer, pero insistió en restarle peso a las graves denuncias contra el nuevo jefe de la PCM: “Al decir que es un tema personal, me refiero a que es algo que ha pasado en su vida privada, con su familia. Yo nunca voy a estar de acuerdo con un tema de violencia familiar, pero yo no podría decir que las cosas pasaron de tal o cual forma, hay denuncias y denuncias (…) La única forma que (Valer) tape todo esto es trabajando y actuando de la manera correcta”, agregó.

Denuncia contra Héctor Valer

Este miércoles se conoció que el primer ministro Héctor Valer registra denuncias por agresión física contra su difunta esposa y su hija, según consta en la Comisaría de San Borja.

La denunciante, en su momento, manifestó a los efectivos que su pareja Héctor Valer Pinto le propinó un puñete en el rostro y la empujó contra el piso, en el inmueble que alquilaba en el pasaje Heinrich Hertz, en San Borja.

La República se acercó a la comisaría del distrito y confirmó que la denuncia se registró el 21 de octubre del 2016. Ya en el domicilio, la propietaria indicó a este diario que alquiló su segundo nivel al actual primer ministro y a su pareja por un plazo de 10 años —2009 hasta el 2019— y que fue testigo de los constantes maltratos que ejercía Héctor Valer contra su esposa e hijos.

Asimismo, la hija del actual jefe del gabinete ministerial lo denunció por violencia física. Ella indicó que recibió golpes en diferentes partes del cuerpo, además de jalones de cabello.

Pronunciamientos en contra de la normalización de la violencia de género

Ante lo ocurrido, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán emitió un pronunciamiento en el que señaló enfáticamente que la violencia de género nunca es un asunto privado o “personal”, como han sugerido algunas figuras políticas en defensa del gabinete Valer. Por ello, instó al presidente Pedro Castillo a prevenir, atender y erradicar todas las formas de esta problemática.

Por otro lado, desde la organización feminista DEMUS exigieron un “cambio de fondo” en el actual gabinete. Señalaron que no se pueden permitir retrocesos en el rechazo a la violencia de género desde el Estado. En tanto, desde Manuela Ramos también emitieron un comunicado en el mismo sentido: “La violencia de género no es un tema personal, no es de carácter privado. Es un problema de salud pública que atenta contra nuestros derechos humanos básicos”.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).