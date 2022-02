Ugarte: No daré marcha atrás en la implementación de leyes y políticas con enfoque de género

La ministra de la Mujer, Katy Ugarte, se pronunció respecto a las críticas que recibió su designación en el sector. Cuestiona que su presencia en esta cartera pueda significar el abandono de las políticas de enfoque de género que implementó su antecesora en el cargo, Anahí Durand. Ante ello, la también congresista oficialista aseguró que “no dará marcha atrás” en su lucha contra las diversas formas de violencia hacia la mujer.

“Como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, respetaré y reforzaré lo avanzado en las gestiones previas. No daré marcha atrás en la implementación de leyes y políticas con enfoque de género, así como la lucha contra las diversas formas de violencia hacia la mujer”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, Katy Ugarte se pronunció sobre el proyecto en el Congreso que buscar cambiar de nombre al Ministerio de la Mujer. “Cambiarle de nombre al Ministerio de la Mujer sería un retroceso, pues debemos visibilizar de forma particular la situación de violencia y discriminación que afrontan las mujeres de nuestro país”, agregó.

Ministra Ugarte se pronuncia ante críticas por su designación. Foto: captura de Twitter

PUEDES VER: Perú Libre presenta proyecto de ley para cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer

Plantean cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer

El último martes, el congresista Américo Gonza Castillo, de la bancada oficialista Perú Libre, presentó un proyecto de ley para cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables.

Para el legislador, quien anteriormente propuso declarar al yonque como bebida nacional y sello de la marca Perú, esta modificación en el sector generará igualdad en la atención de todos ciudadanos del país.

“En consecuencia, la denominación a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables recaba de forma completa la necesidad de generar igualdad de atención y respeto irrestricto de los derechos de todo ciudadano a ser atendido por las dependencias del Estado, siendo mayor aún la obligatoriedad de atención, cuando se trata de población en peligro, exposición u otro que lo vulnere”, se lee en una parte del texto.

Katy Ugarte se pronunció en contra del enfoque de género

En abril del 2021, Katy Ugarte, en ese entonces virtual congresista elegida por Cusco, fue consultada sobre su postura en torno al enfoque de género, y explicó que la educación con enfoque de género estaría atentando contra los “valores” de niños y niñas y también contra lo que ella llama “el núcleo familiar”: “Yo creo que acá, tanto el niño como la niña tienen el sexo como tal, hemos nacido varón o mujer, no tenemos por qué distorsionar esta situación. La familia, el núcleo familiar, es tan importante en el hogar”, declaró a RPP.

Por otro lado, la actual ministra de la Mujer tampoco se pronunció sobre la grave denuncia por violencia familiar contra el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer. Por el contrario, algunos integrantes del gabinete ministerial intentaron minimizar lo ocurrido. Se espera que la nueva titular del Ministerio de la Mujer tenga una postura clara frente a las graves imputaciones contra el titular de la PCM.

Organizaciones se pronuncian en contra de la normalización de la violencia de género

Ante lo ocurrido, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán emitió un pronunciamiento en el que señaló enfáticamente que la violencia de género nunca es un asunto privado o “personal”, como han sugerido algunas figuras políticas en defensa del gabinete Valer. Por ello, se instó al presidente Pedro Castillo a prevenir, atender y erradicar todas las formas de violencia de género.