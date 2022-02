Huilca sobre Valer: “Un oportunista que ha saltado del aprismo a la ultraderecha”

Indira Huilca crítico la conformación del nuevo gabinete de Pedro Castillo, así como la designación de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros, quien es cuestionado por la denuncia por agresiones físicas del 2016 contra su difunta esposa e hija, según consta en la comisaría de San Borja.

Para la exparlamentaria, el equipo ministerial está al “servicio de los intereses económicos de siempre” y no representa un cambio. Sin embargo, precisó que su crítica y postura no representan una “tregua” con el Congreso.

“Un gabinete ultraconservador y al servicio de los intereses económicos de siempre, encabezado por un oportunista que ha saltado del aprismo a la ultraderecha, no es un cambio. No se equivoquen, hacer frente al Gobierno no supone una tregua al Congreso golpista y corrupto”, apuntó.

Huilca acompañó su mensaje con un pronunciamiento del colectivo En movimiento, en el que exigen la salida del gabinete presidido por Héctor Valer, por ser una “afrenta a las mujeres peruanas, a las luchas de los pueblos originarios y trabajadores de la cultura”.

Héctor Valer presenta denuncias de violencia en su contra

De acuerdo con documentos y relatos recogidos por La República, entre las denunciantes se encuentra su hija Catherine Valer Montoya y su esposa, ahora fallecida, Ana Montoya León.

Además, también se detallan diversas denuncias por violencia familiar, de vecinos, agentes de seguridad, serenazgo y de una empleada de Agrobanco. A ellas se les suma una investigación por colusión en Ucayali, que también tiene un trasfondo de violencia.

Una de las últimas acusaciones contra Héctor Valer que se conoció fue de la propietaria de una vivienda en San Borja, quien señaló que tuvo que desalojar al también congresista por adeudarle más de dos años de alquiler.

