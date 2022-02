Valer sobre acusaciones de violencia: “Que me realicen un test psicológico, no tengo miedo”

El primer ministro, Héctor Valer, se pronunció sobre las acusaciones de violencia en su contra tras la denuncia de agresión familiar en agravio de su esposa e hija en la comisaría del distrito de San Borja. En conferencia de prensa, el titular de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), afirmó que está dispuesto a que públicamente se le realice un test psicológico a fin de evaluar si presenta algún problema de ser agresivo.

Tras ser consultado por los medios de comunicación si sometería a un perfil psicológico dijo: “ invito al Colegio Nacional de Psicólogos a que públicamente me haga un test psicológico, asimismo, al Consejo Nacional de Psicólogos a que me lo realice de forma pública, no tengo miedo. Puedo yo ir a la institución o en la PCM, no tengo problemas ”.

