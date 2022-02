Valer: “Si el presidente lo considera, seré la primera bala de plata que el Congreso gastará”

El primer ministro, Héctor Valer, se pronunció este miércoles 3 de febrero sobre el voto de confianza que solicitará en los próximos días ante el Pleno del Congreso para lograr la envestidura del nuevo gabinete ministerial que lidera.

El presidente del Consejo de Ministros, en entrevista con la periodista Rosa María Palacios, a través de radio Santa Rosa, dejó entrever que su designación en el cargo por parte del presidente Pedro Castillo sería una estrategia política

Según dijo, “Si el presidente lo considera, seré la primera bala de plata que el Congreso gastará”. La declaración la brindó tras ser consultado por el poco respaldo que recibiría de las bancadas del Congreso al momento de solicitar el voto de confianza para su gabinete.

No renunciará

Se defiende. El nuevo titular del Consejo de Ministros, Héctor Valer, aseguró que no renunciará al cargo en el gabinete ministerial, luego de que en las últimas horas se difundieran denuncias en su contra por violencia familiar hechas por su hija y su difunda esposa.

“Yo nunca estuve enterado, hasta ahora, de la denuncia. Mi hija nunca me lo dijo. Es cierto que le llamé la atención a mi hija, pero nunca la golpeé. No pienso renunciar, porque esto es una patraña. No voy a renunciar frente a tremenda canallada. Lo que quieren es derivar a un primer ministro que no tiene sentencia. ¿Dónde está el examen del médico legista y dónde está la investigación fiscal?”, declaró a este diario tras comunicar que dará una conferencia de prensa al mediodía.

El primer ministro, Héctor Valer, viene siendo cuestionado por diversas bancadas del Congreso tras las denuncias difundidas por agresión física contra su difunta esposa y su hija, según consta en la Comisaría de San Borja.

La denunciante, en su momento, manifestó a los efectivos que su pareja le propinó un puñete en el rostro y la empujó contra el piso en el inmueble que alquilaba en el pasaje Heinrich Hertz. La República se acercó a la comisaría del distrito y confirmó que la denuncia fue ingresada el 21 de octubre del 2016.