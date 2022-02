Héctor Valer ofreció conferencia de prensa tras denuncias en su contra

El primer ministro Héctor Valer señaló que la denuncia de una psicóloga en su contra fue considerada calumniosa por el Poder Judicial en tres instancias.

"En relación a la señora psicóloga, es verdad que hubo una riña en Agrobanco, pero entre mi chofer y ella. Y luego me involucraron a mí para sacarme del puesto por no querer aprobar un crédito para el hijo del presidente. Y buscaron la sinrazón y denunciaron, no solamente por violencia, sino por robo agravado de una hoja. Esto se demostró en primera instancia del Poder Judicial que era una denuncia calumniosa. En segunda instancia se ratificó. En la Corte Suprema, que apeló el banco, también ratificaron. Yo salí totalmente absuelto de esa denuncia", mencionó.