En Vivo: Héctor Valer ofrece conferencia de prensa este jueves tras denuncias en su contra

El titular de la PCM, Héctor Valer, argumentó que la conferencia de prensa de este jueves se organizó en aras de defender su honor y dignidad.

"Vengo a defender mi honor y mi dignidad y a decirle al Perú que no soy un maltratador, que no soy uno que pega, que no soy lo que dice la denuncia en la comisaría, que, dicho sea de paso, vamos a investigar", dijo el primer ministro.