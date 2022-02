Chávarry sobre denuncias contra Héctor Valer: “No conozco a los ministros que han ingresado”

Desconoce. Alfonso Chávarry, titular del Ministerio del Interior (Mininter), se refirió a las denuncias de violencia familiar contra el nuevo titular del Consejo de Ministros, Héctor Valer. Al respecto, señaló que si en caso “hay cuestionamientos, eso es normal”, y que deben ser las mismas personas cuestionadas las que deben “aclarar su situación”.

En otro momento, Chávarry aseguró no conocer a los otros nuevos ministros que juraron el último martes 1 de febrero en Palacio de Gobierno, tras la renuncia de Mirtha Vásquez de la PCM y de Avelino Guillén del Ministerio del Interior.

“Desconozco sobre el particular (la denuncia contra Héctor Valer). Yo recién he ingresado. No conozco los antecedentes, ni a los nuevos ministros que han ingresado. Los conozco de vista desde la juramentación (…) Todas las personas estamos sujetos a investigaciones, que la autoridad competente investigue y determine la responsabilidad de los casos que uno ha cometido”, declaró a los medios tras presentar los resultados de un megaoperativo policial en La Victoria.

En otro momento, el ministro del Interior se pronunció sobre el voto de confianza que el nuevo gabinete deberá pedir al Parlamento Nacional. “ Esperemos que el Congreso evalúe a los ministros , evalúe nuestra participación, nuestra hoja de vida. Ellos tienen la palabra”, dijo.

Por otro lado, reiteró que no cuenta con antecedentes judiciales “ni sanciones de rigor”. Esto, al ser consultado por una supuesta sentencia por abuso de autoridad y otros dos procesos por tráfico ilícito de drogas y delito contra la administración pública.

“Los cuestionamientos a mi persona ya los aclaré ayer a la prensa. Yo no tengo antecedentes, yo no tengo sanciones de rigor, ni juicios pendientes . Yo no sé de dónde han sacado eso (…) Lo que estamos haciendo ahora muchas veces es sujeto a quejas, a críticas, a denuncias. Uno tiene que defenderse, tiene que demostrar que la autoridad competente no está implicada, a mí me han absuelto de todo”, expresó.

