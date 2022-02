Del Rincón a Castillo tras designación de la PCM: “Si este es el aprendizaje, por favor, deje de aprender”

Durante la última entrega del programa Conclusiones, que conduce Fernando del Rincón y se emite en CNN, el periodista tuvo duras críticas hacia el jefe de Estado Pedro Castillo, luego de la designación del nuevo gabinete ministerial. En principio, el mexicano se mostró en desacuerdo por la gran facilidad con la que el presidente ha cambiado de gabinete, ya que en la actualidad ha realizado tres modificaciones de este en los seis primeros meses desde que asumió el cargo.

“Es muy difícil entender que en seis meses se haya nombrado tres gabinetes. De los tres gabinetes, en todos ellos, al menos una de las figuras es completamente controversial y mal vista”, expresó Fernando del Rincón.

Asimismo, el periodista se dirigió directamente al presidente y le pidió que deje de intentar aprender a ser presidente, pues él, como alumno, ya ha reprobado tres veces (con sus gabinetes).

“Si este es el aprendizaje del que me hablaba el presidente Castillo —que estaba aprendiendo a ser presidente— ya, por favor, deje de aprender porque no aprende. Usted es maestro de escuela y sabe que a la tercera sale reprobado. No pasó el examen ordinario, tuvo que ir a un examen extraordinario y pasó a otro examen que salió reprobado”, añadió.

En esa misma línea, del Rincón criticó el hecho de que en reiteradas ocasiones Pedro Castillo ha designado cargos a figuras políticas que están envueltas en temas controversiales, como es el caso de Héctor Valer, a quien, según asegura, el Legislativo no otorgará la confianza.

“Eso habla de quién es el presidente Castillo, de quiénes se rodea y de la falta de capacidad para ejercer. Tres gabinetes y en los tres, figuras oscuras, mal vistas, cuestionadas, con líos o presuntos líos con la justicia. Cómo se explica eso”, finalizó el periodista.