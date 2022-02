“El primer ministro es un agresor”: proyectan frases en contra de Héctor Valer en Miraflores

En el distrito de Miraflores se ha podido apreciar durante la noche de este jueves 3 de febrero una manifestación silenciosa en contra de la designación de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros.

En la pared de un edificio miralflorino se pudo ver proyecciones con frases e imágenes como muestra de rechazo ante la asunción de Valer como primer ministro. “El primer ministro es un agresor” y “Fuera Valer” son algunas de las que se pudieron observar.

Asimismo, una de las pantallas hizo un llamado para realizar un cacerolazo y manifestar discrepancia con la designación realizada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

Foto: @jfowks / Twitter

La manifestación se da tras la reciente asunción de Valer como primer ministro, quien ocupa ahora el lugar de Mirtha Vásquez tras la renuncia de esta al gabinete ministerial que dirigía desde octubre del 2021.

Denuncia de violencia familiar contra Héctor Valer

El último miércoles 2 de febrero, se supo que el nuevo primer ministro, Héctor Valer, registra denuncias por agresión física contra su difunta esposa y su hija, según consta en la Comisaría de San Borja.

La denunciante, en su momento, manifestó a los efectivos que su pareja le propinó un puñete en el rostro y la empujó contra el piso en el inmueble que alquilaba en el pasaje Heinrich Hertz. La República se acercó a la comisaría del distrito y confirmó que la denuncia fue ingresada el 21 de octubre del 2016.

Por su parte, la hija de Valer lo acusó por violencia física. Ella indicó que recibió bofetadas, puñetes, jalones de cabello y otros tipos de agresiones.

Héctor Valer sobre denuncia en su contra: “No pienso renunciar”

El nuevo titular del Consejo de Ministros, Héctor Valer, aseguró que no renunciará al cargo en el gabinete ministerial, luego de que en las últimas horas se difundieran denuncias por violencia familiar hechas por su hija y su difunta esposa en octubre del 2016.