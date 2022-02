Salhuana: “Valer debe dar un paso al costado por el bien del país”

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, hizo un llamado a que el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, renuncie al cargo tras conocerse la denuncia por agresión familiar en agravio de su esposa e hija. Sostiene que lo mejor para el país es que se aleje de la PCM.

“Yo considero que lo que debería pasar por el bien del país es que Valer dé un paso al costado, se retire del premierato y vuelva al Congreso. Por el amor y respeto que dice tener por el país debe dar un paso al costado y que, segundo, los ministros cuestionados también den un paso al costado y el presidente recomponga su gabinete”, declaró a Canal N.

El último miércoles, la bancada de APP emitió un comunicado por la designación de Héctor Valer como nuevo titular del Consejo de Ministros. A través de sus redes sociales, APP señaló su preocupación por “una persona con denuncias penales y diversas conductas reprochables”.

Organizaciones se pronuncian en contra de la normalización de la violencia de género

Ante lo ocurrido, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán emitió un pronunciamiento en el que señaló enfáticamente que la violencia de género nunca es un asunto privado o “personal”, como han sugerido algunas figuras políticas en defensa del gabinete Valer. Por ello, instó al presidente Pedro Castillo a prevenir, atender y erradicar todas las formas de esta problemática.

Por otro lado, desde la organización feminista DEMUS exigieron un “cambio de fondo” en el actual gabinete. Señalaron que no se pueden permitir retrocesos en el rechazo a la violencia de género desde el Estado. En tanto, desde Manuela Ramos también emitieron un comunicado en el mismo sentido: “La violencia de género no es un tema personal, no es de carácter privado. Es un problema de salud pública que atenta contra nuestros derechos humanos básicos”.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).