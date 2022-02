Arequipa: insistirán en traerse abajo caso “Los Hijos del Cóndor”

Un juez de la Corte Superior de Justicia de Arequipa ratificó la técnica y actuación de la agente especial “Samantha Miranda Tijero” para recabar pruebas del funcionamiento de la presunta organización criminal “Los Hijos del Cóndor”. José Ríos Núñez, titular del sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios, valoró que la modalidad es acorde a ley.

La agente proporcionó audios y diverso material a la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa durante 1 año y 8 meses. Por ello el suspendido gobernador, Elmer Cáceres, consejeros y otros exfuncionarios cumplen prisión preventiva. Núñez se tuvo que pronunciar debido a que la Segunda Sala Penal de Apelaciones, anuló la resolución N°03-2021 que valida la técnica de investigación de Miranda Tijero.

El abogado de Cáceres, Humberto Abanto, anunció que volverá a interponer apelación. “Vemos que la resolución incurre en una falta de motivación (…) El control de la actividad de un agente especial requiere ser verificada y si cumple con las reglas del Código Procesal Penal. El juez no ha cumplido con verificar todos los extremos, entonces vamos a interponer un nuevo recurso de apelación”, sostuvo.

En la resolución, el magistrado sostiene que se cumplió con los 8 principios relacionados a las técnicas de investigación señaladas, como la de excepcionalidad en la que no se podría utilizar una técnica convencional. De ser ese el caso no se hubiera obtenido información. Además se ratifica que la agente no ha provocado el delito.

Abanto, se mostró descontento porque no se llevó a cabo una audiencia, lo que es a decisión del magistrado.

Tras conocerse la decisión, fuentes de la Fiscalía indicaron que la investigación se dilataría al analizarse otra vez la resolución en apelación.

Siguen diligencias en caso

Arturo Valencia Paiva, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, informó que ayer se realizaron diligencias ante la detención preliminar del consejero regional, Wuile Ayñayanque Rosas. Días atrás Ayñayanque decidió entregarse a la Justicia. Además se designaron a los peritos para el análisis digital requerido para el caso.