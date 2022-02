Ascendieron a general de la PNP 5 coroneles que visitaron Palacio

Cinco coroneles de la Policía Nacional que se encontraban en pleno proceso de evaluación para ascender al grado de general sostuvieron entrevistas en Palacio de Gobierno con el mandatario Pedro Castillo, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y el jefe de Seguridad de la sede del Ejecutivo, coronel PNP Wilberto Bernal Rabanal.

Los cinco oficiales que tuvieron contacto directo con el cogollo personal del jefe del Estado luego consiguieron alcanzar el grado de general de la Policía Nacional desde el primero de enero de este año.

Ellos son Enrique Goicochea Chunga, Roger Pérez Figueroa, Nicasio Zapata Súclupe, Manuel Rivera López y Jorge Castillo Vargas. El registro de visitas a Palacio de Gobierno confirma que los oficiales mencionados, efectivamente, mantuvieron reuniones con Pedro Castillo, Bruno Pacheco y Wilberto Bernal, quienes no tienen ninguna relación con el proceso de ascensos.

General Manuel Rivera López. Foto: difusión

A puertas cerradas

Bruno Pacheco y Wilberto Bernal son investigados por la Fiscalía por haber presionado al ex comandante general de la Fuerza Aérea Jorge Chaparro Pinto para ascender de grado al mayor general FAP Edgar Briceño Camero, como informó en su momento La República.

Ahora resulta que durante el proceso de ascensos de grado en la Policía Nacional, los aspirantes Manuel Rivera y Nicasio Zapata se entrevistaron con Bruno Pacheco; Enrique Goicochea y Roger Pérez, con el coronel Wilberto Bernal; y Jorge Castillo Vargas, con el mandatario Pedro Castillo.

Ninguno de los mencionados ha explicado por qué en los días previos a los ascensos de grado en la PNP estos cinco coroneles tuvieron las reuniones en Palacio y, coincidentemente, después el jefe del Estado les otorgó el grado de general de la Policía Nacional.

No solo Bruno Pacheco y Wilberto Bernal han sido señalados por intentar interferir en los ascensos. También el propio presidente Pedro Castillo. Según el ex comandante general del Ejército José Vizcarra Álvarez, le pidió incluir en la relación de ascensos a oficiales que eran sus allegados. Vizcarra se negó porque los recomendados de Castillo no calificaban para el grado que deseaban.

Bajo la alfombra

Sin embargo, la Inspectoría General de la PNP decidió archivar el caso por supuesta “falta de pruebas”.

El informe administrativo-disciplinario del Departamento de Investigaciones de la Inspectoría General, al que tuvo acceso La República, concluye que no existen evidencias de favorecimiento o interferencia en beneficio de los visitantes de Palacio de Gobierno: Enrique Goicochea Chunga, Roger Pérez Figueroa, Nicasio Zapata Súclupe, Manuel Rivera López y Jorge Castillo Vargas.

El abogado de Nicasio Zapata, Julio Ortiz, dijo que su cliente obtuvo el grado por mérito y calificación.

“No existen los presupuestos para poder determinar que en el proceso de ascenso de Oficiales Generales-Promoción 2022, en el que se encuentran comprendidos los investigados, se hayan beneficiado con el ascenso al grado de general por medio de influencias o el pago de 25 mil dólares”, se lee en la resolución del informe administrativo disciplinario con fecha 31 de diciembre del 2021, firmado por el jefe de Administración de la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional, coronel PNP Jorge Pérez Villanueva.

Justamente, el ex subcomandante general de la PNP teniente general Javier Bueno, quien participaba en el proceso de ascensos, en noviembre último pidió su pase al retiro luego de denunciar irregularidades.

Fue el general Javier Bueno quien dijo que entre los coroneles aspirantes circulaba la versión de que se estaban pagando sobornos de US$ 25 mil por obtener el grado de general.

Luego de que la Inspectoría General archivó el caso mencionado por el general Bueno, este reiteró sus afirmaciones. Ante la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, Bueno mencionó nuevamente interferencias en el proceso de ascensos de grado y también el desembolso de coimas. A diferencia de la Inspectoría, la comisión investigará los hechos.

Registrados

La Inspectoría de la PNP archivó el caso de las visitas sin acreditar porque los coroneles sostuvieron citas en Palacio en pleno proceso de ascenso al grado de general de la Policía Nacional.