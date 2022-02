FP apoyó contrarreforma universitaria, pese a que Keiko Fujimori prometió fortalecer la Sunedu

El último martes 2 de febrero, el Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación el dictamen que debilita el rol supervisor de la Sunedu y permite que se modifique su consejo directivo para añadir a representantes elegidos por las mismas universidades.

Esta iniciativa “que restablece la autonomía universitaria” fue aprobada con 69 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones. En ese sentido, obtuvo el apoyo en bloque de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, de la mayoría de Perú Libre y de la mayoría de Acción Popular, además de Avanza País, Somos Perú y Podemos Perú .

Por tal, se convertiría en un sistema similar al de la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR), pues regresaría la autonomía a las universidades y afectaría directamente a la reforma universitaria que ha tenido vigencia durante varios años.

Una de las agrupaciones que tuvo el voto unánime de sus parlamentarios fue Fuerza Popular, pese a que, durante la campaña de las últimas elecciones generales, la excandidata presidencial Keiko Fujimori prometió que fortalecería la Sunedu y respetaría la reforma universitaria.

“Nosotros fortaleceremos la carrera pública magisterial, es importante dar capacitaciones constantes a nuestros maestros, la meritocracia tiene que ser un valor que siempre se debe tener en cuenta además de las remuneraciones. Ratificamos nuestro compromiso de fortalecer la Sunedu ”, dijo Fujimori Higuchi en mayo del año pasado, previo a los comicios de segunda vuelta.

“El contrincante (Pedro Castillo) planea cerrar la Sunedu. Pero también hay que tener en cuenta que hay regiones donde también se han cerrado las universidades públicas. Para ellos, buscaremos el traslado. Que se les considere en otras universidades de manera virtual”, deslizó la lideresa de Fuerza Popular en su intervención.

Ejecutivo no observará ley

El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, señaló que desde el Ejecutivo no observarán la ley de contrarreforma universitaria aprobada en primera instancia por el Pleno del Parlamento.