Javier Pacheco: “En Petroperú están favoreciendo a una empresa encubriéndola”

Javier Pacheco lidera la Procuraduría Anticorrupción desde noviembre del 2020, en reemplazo de Amado Enco; sin embargo, aún no ha sido ratificado por lo que próximamente podría ser removido. Expresa la preocupación institucional ante los cuestionamientos al procurador general, Daniel Soria, y comenta sobre los casos de corrupción que sigue.

La Contraloría halló irregularidades en la designación del procurador general. ¿Cómo se explica esto?

Han señalado que no se han encontrado elementos de convicción de que él ha desempeñado la defensa jurídica del Estado. Habrá que ver cuál es la decisión que toma el procurador, espero que sea la mejor y que no se afecte a la Procuraduría General. Estamos preocupados porque estamos en una institución que no tendría que tener ningún tipo de observación que impida ejercer la defensa del Estado.

¿Qué pasos seguirían?

Ya está en el ámbito del Ministerio de Justicia o del mismo procurador general. Al margen de ello, puedo pedir al Congreso que nos fortalezca en la forma de designación del procurador general. Tiene que erradicarse cualquier tipo de intromisión política, por eso el ente tendría que ser la Junta Nacional de Justicia. Para la designación tiene que haber una exclusión total de cualquier línea política porque el procurador no es el defensor del gobernante de turno, sino de los intereses del Estado.

Han participado en el caso Petroperú, ¿qué hechos irregulares han encontrado?

Petroperú no había entregado el expediente técnico, lo cual estaría configurando actos de entorpecimiento a la investigación. Se ha llegado a determinar que existe responsabilidad funcional de las personas que participaron en el proceso. La gerente corporativa de Cumplimiento, Zenaida Calderón, declaró que Hugo Chávez le pidió que suavice el informe, que elimine las irregularidades detectadas. Posteriormente la despide, luego modifican los instrumentos para que ya no le reporten al directorio, sino a él (Chávez). Vuelven a hacer el proceso de selección y vuelven a adjudicar a la misma empresa. Evidentemente están favoreciéndola encubriendo actos de corrupción. El despedir de forma arbitraria genera responsabilidad administrativa y hasta penal. Estamos hablando de un manejo arbitrario de recursos.

¿Actuarán en el caso fiscal que involucra a Carlos Jaico?

Nos hemos apersonado y estamos evaluando cuál sería su participación en esta reunión (con Repsol). Si se acredita que usó el vehículo sin tener facultades, habría cometido el delito de peculado. Un funcionario asume responsabilidad de lo que hace.

Hugo Chávez Arévalo, gerente general de Petroperú. Composición: La República

¿Iniciarán acciones en la presunta corrupción en la PNP?

Para tener elementos de corroboración estamos pidiendo información al Ministerio del interior. Luego se presentará la denuncia o puede que la Fiscalía abra de oficio la investigación.

¿En qué se parecen Los Dinámicos y La Centralita?

Los Dinámicos del Centro tiene connotación nacional porque se realizó en Satipo, Junín y Lima. Hay tres líneas de investigación: coimas para la obtención de brevetes en la Dirección Regional de Transportes, el copamiento de funcionarios del gobierno regional y direcciones, y el financiamiento ilegal del partido del señor Cerrón.

¿Hubo alguna obstrucción de parte de funcionarios?

No ha llegado ningún funcionario para pedirme que no haga mi trabajo. Estoy ejerciendo plenamente el cargo y desarrollando todas las acciones que la ley me ha dado. No tengo ningún tipo de interferencia.

¿Cómo va la extradición de César Hinostroza?

Estamos esperando la resolución de la vista en un periodo de hasta dos meses desde el 12 de enero. Ya todo está zanjado en la justicia española. Estamos esperando también que se emita la segunda resolución (de extradición), Hinostroza podría interponer una súplica que demora tres meses. En seis meses máximo ya tendría que ejecutarse la extradición.

¿Cómo van los demás casos de Los Cuellos Blancos?

La pandemia nos ha ralentizado el avance. Tenemos 188 casos, en diligencias preliminares 151, investigación preparatoria 31 y en etapa intermedia 4. Hemos tomado conocimiento de que se habrían hecho dádivas al fiscal supremo Pablo Sánchez. Se ha requerido la información y en los próximos días evacuaremos el informe al despacho del procurador general para que inicie las acciones.

¿Les falta presupuesto?

Tenemos una carga de 52.913 casos a diciembre del 2021 y tenemos 284 profesionales. Más o menos cada abogado asume una carga de 400 casos, eso es inhumano. Pedimos al Gobierno que nos dé las facilidades y protección para tener condiciones dignas de trabajo.