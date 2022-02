Cevallos: “Estos rumores de vacancia no son lo que la ciudadanía quiere”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se mostró en contra de la iniciativa de la bancada de Renovación Popular de promover una nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

“Yo no comparto la idea de la vacancia. Me parece que el pueblo ha elegido y se debe respetar la decisión popular y si no, pues, se tienen que mostrar pruebas concretas” , manifestó en conferencia de prensa.

El titular del Minsa comentó que la ciudadanía no quiere iniciativas como tales y que no se debería priorizar los intereses políticos por encima de la estabilidad del país.

“No podemos anteponer intereses políticos sectoriales a los intereses del país, de tener estabilidad, de dejar que el Gobierno trabaje. (...) Para mí, estos rumores de vacancia no son lo que la ciudadanía quiere en estos momentos ”, añadió.

Al respecto, Cevallos comentó que las críticas al nuevo gabinete deben estar relacionadas a las necesidades del Perú y sus ciudadanos, como “resolver la crisis, profundizar el crecimiento económico, trabajar en los sectores de salud y educación de manera más intensiva”.

Gabinete Valer

Al ser consultado sobre el nuevo gabinete de ministros, presidido por el también congresista por Perú Democrático Héctor Valer, el titular de Salud aclaró que los cambios han sido realizados enteramente por el jefe de Estado.

“ El presidente había anunciado que estaba en permanente evaluación el gabinete y que seguramente iba a haber algunos cambios. Lo dijo alrededor de mes y medio, y se ve que él ha tomado la decisión y es una decisión que le compete al presidente”, comentó.

En referencia a la búsqueda del voto de confianza, Cevallos precisó que Valer y el equipo ministerial “tienen que plantear la línea de trabajo que debe basarse en un programa que incluya los cambios que necesita el país y que son muchos”.