Ministro minimiza denuncia de violencia familiar contra Héctor Valer: “Son temas personales”

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, no quiso pronunciarse sobre las denuncias de violencia familiar que se difundieron en las últimas horas contra el nuevo titular del Consejo de Ministros, Héctor Valer, y solo atinó a mencionar que no se tocaron “temas personales” en la reunión que tuvieron los ministros con el presidente Pedro Castillo este miércoles.

“ Los temas personales realmente son personales. Yo tengo un tema muy personal, probablemente se tienen algunas interrogaciones”, manifestó Gavidia ante la ausencia de Valer durante una conferencia de prensa convocada por la PCM.

Seguidamente, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef) volvió a mencionar que dicho tema no se tocó por “no estar agenda” en la sesión. “ No. No hemos tocado ningún tema personal en el Consejo Ministros. Hay una agenda establecida que ustedes (prensa) tienen acceso a través del portal Transparencia y donde se ha aprobado algunos decretos del Ministerio de Justicia y los dos puntos que hemos tocado”, añadió.

Héctor Valer fue denunciado por agresión física contra esposa e hija

Más temprano, se supo que el nuevo primer ministro, Héctor Valer, registra denuncias por agresión física contra su difunta esposa Ana María Montoya y su hija Catherine Valer Montoya, según consta en la comisaría de San Borja.

La denunciante, en su momento, manifestó a los efectivos que su pareja le propinó un puñete en el rostro y la empujó contra el piso en el inmueble que alquilaba en el pasaje Heinrich Hertz.

La República se acercó a la comisaría del distrito y confirmó que la denuncia fue ingresada el 21 de octubre del 2016.

Por su parte, Catherine Valer Montoya lo acusó por violencia física. Ella indicó que recibió bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo, además de jalones de cabello.