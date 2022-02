Héctor Valer fue denunciado por agresión física contra su esposa e hija

Por: Mary Luz Aranda / URPI-LR

Escándalo en el nuevo gabinete ministerial. El premier Héctor Valer registra denuncias por agresión física contra su difunta esposa, Ana María Montoya, y su hija, Catherine Valer Montoya, según consta en la comisaría de San Borja.

La denunciante, en su momento, manifestó a los efectivos que su pareja Héctor Valer Pinto le propinó un puñete en el rostro y la empujó contra el piso, en el inmueble que alquilaba en el pasaje Heinrich Hertz, en San Borja.

La República se acercó a la comisaría del distrito y confirmó que la denuncia se registró el 21 de octubre del 2016.

Ya en el domicilio, la propietaria indicó a este diario que alquiló su segundo nivel al actual premier y a su pareja por un plazo de 10 años- 2009 hasta el 2019- y que fue testigo de los constantes maltratos que ejercía Héctor Valer contra su esposa e hijos.

“Hubo un pleito grande, se tiraron cosas, rompieron todo, y yo dije que ‘están destrozando mi departamento’. Lo que había pasado es que la hija le faltó el respeto al papá, él se fue contra ella y la mamá salió afectada”, contó la dueña del inmueble.

Asimismo, la hija del actual jefe del gabinete ministerial Catherine Valer Montoya lo denunció por violencia física. Ella indicó que recibió bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo, además de jalones de cabello.

PUEDES VER: Fuerza Popular anuncia que no otorgará el voto de confianza al gabinete de Héctor Valer

“Más de 40.000 soles no me ha pagado”

Por otro lado, la dueña de la casa que rentaba el departamento al presidente del Consejo de Ministros afirmó que no le pagó el alquiler del espacio por más de dos años, por lo cual fueron a juicio y logró desalojarlo en el 2019.

“ Ellos no querían pagar el aumento de la renta. Siempre pretendía hacer lo que le daba la gana. Más de 40.000 no me ha pagado, y no se hizo presente”, relató.

“Era conflictivo y muy agresivo”

En otro momento, aseveró que el recién juramentado premier era “conflictivo, problemático y que de todo se quejaba, hasta por el ruido de la movilidad”.

Incluso, acotó que, al año de alquiler, no quiso renovarle el contrato, debido a los escándalos y ruidos dentro de la habitación, y que su comportamiento no era del agrado de los otros inquilinos y vecinos de la calle. “Era muy agresivo, decía mentadas de madre y un rosario de lisuras”, señaló.

“Mucha bulla, parecía que se tiraban cosas. No sabía qué pasaba arriba. Llamé muchas veces a serenazgo y no abrían la puerta”, dijo.

En aquella ocasión, el ahora premier Héctor Valer habría agredido al personal de seguridad de la municipalidad, y alegó que invadían su domicilio, según informó la testigo.

PUEDES VER: Pedro Castillo arma un gabinete con ministros cuestionados

Critican designación de Valer como primer ministro

Finalmente, la propietaria del inmueble se mostró indignada por la designación del señor Héctor Valer Pinto como actual titular del Consejo de Ministros, debido a los antecedentes que tiene por maltrato y por desalojar su departamento sin pagar.

“¡Me quedé sorprendida! No tengo palabras para calificar a este delincuente, estafador, sinvergüenza. Cómo puede un presidente nombrar a un premier con estos antecedentes. Yo me quedé sin palabras, por toda la cantidad de antecedentes que tiene el señor”, finalizó.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).