Congresista Héctor Ventura confirma que dio positivo a la COVID-19

El congresista Héctor Ventura de la bancada de Fuerza Popular anunció, este miércoles 2 de febrero, que dio positivo a la COVID-19 . Esto, luego de recibir un resultado de descarte que confirmó que tiene la enfermedad.

En efecto, a través de sus redes sociales, el también titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso informó que deja de lado sus actividades en el Palacio Legislativo ya que cumplirá el aislamiento correspondiente.

“Luego de realizarme una prueba de descarte de COVID-19, informo que el resultado ha dado positivo . Procedo a suspender mis actividades parlamentarias y aislarme hasta cumplir tratamiento”, escribió en su cuenta de Twitter.

Héctor Ventura informa que dio positivo a la COVID-19. Foto: captura/Twitter

Héctor Ventura se suma a los otros legisladores que se contagiaron del coronavirus desde diciembre del año pasado. Esto, a raíz del incremento de casos de Ómicron por la tercera ola en nuestro país. En el caso del grupo Alianza para el Progreso (APP), se contagiaron Eduardo Salhuana, Alejandro Soto, Gladys Echaíz y Héctor Acuña.

Asimismo, el último lunes 28 de enero, la parlamentaria de la bancada de Perú Libre, María Agüero Gutiérrez, anunció que dio positivo a la COVID-19 y que recalcó que guardará el descanso médico respectivo hasta cumplir con su recuperación.

“ Debo informar que he dado positivo a la COVID-19 , por eso, guardaré descanso médico, pero eso no será excusa para desligarme de mis deberes. No bajemos la guardia ni un instante. ¡Gracias por su preocupación!”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Entre los legisladores que dieron positivo a COVID-19 están: Alejandro Cavero, Diana Gonzáles y Rosselli Amuruz de Avanza País; Milagros Jaúregui de Renovación Popular, Jaime Quito y Elizabeth Taype de Perú Libre; Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Kira Alcarráz (Somos Perú), Susel Paredes (Partido Morado), entre otros.