Jaico: “El presidente no quiere dar entrevistas a nadie después del desastre con CNN”

El renunciante secretario general del despacho presidencial, Carlos Jaico, afirmó que el presidente de la República, Pedro Castillo, no estaba preparado para ser entrevistado por un medio internacional como CNN. Por ello, no fue él quien coordinó el encuentro.

En diálogo con Exitosa, el exfuncionario aseguró que el entorno de Castillo Terrones fue quien aconsejó la reunión con el periodista del CNN. Sin embargo, tras la entrevista, el mandatario ya no desea brindar más.

“El presidente no quiere darle entrevistas a nadie luego del desastre con CNN” , manifestó.

De acuerdo con Jaico, si se le hubiera cuestionado sobre la participación del mandatario, lo habría capacitado.

“Esa entrevista no la programé yo. Precisamente es este grupito de ‘genios’ que la prepararon. A mí, en mi condición de secretario general, me llamaron al final para permitir los accesos a Palacio (…) Yo hubiese dicho que no porque el presidente no está preparado para este tipo de entrevistas”, aseveró.

Mar para Bolivia

Respecto a a posibilidad de brindar territorio marítimo a Bolivia, deslizada por el presidente, el exsecretario indicó que el mandatario no explicó bien la agenda binacional que existe con el país vecino. Por ello, sus declaraciones generaron revuelo en la política nacional.

PUEDES VER: PJ prorroga plazo de investigación preparatoria contra Edgar Alarcón por 8 meses

En ese sentido, aclaró que el Gobierno no ha contemplado otorgar soberanía nacional al país altiplánico, sino una vía férrea desde Bolivia hasta Ilo para que el país vecino pueda exportar e importar.

Cabe resaltar, que en Ilo se ubica Boliviamar, una playa de cinco kilómetros de costa y 800 metros de ancho que Perú le cedió a Bolivia por el periodo de 99 años para uso turístico. El acuerdo fue firmado por el entonces presidente Alberto Fujimori y su homólogo boliviano Jaime Paz Zamora.