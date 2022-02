AAR sobre gabinete de Héctor Valer: “Es conservador, de izquierda y mafioso”

Héctor Valer juramentó como el nuevo primer ministro, el tercero en la gestión de Pedro Castillo, como reemplazo de Mirtha Vásquez. Augusto Álvarez Rodrich sostuvo que el titular de la PCM es conocido por cambiar de agrupaciones políticas.

En tan solo seis meses de llegar al Congreso, Valer pasó de Renovación Popular a Somos Perú y, finalmente, a Perú Democrático, bancada liderada por Guillermo Bermejo.

El periodista de LR+ resaltó que un informe del Centro Liber, proyecto del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), ha revelado que el primer ministro es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Ucayali por presuntamente haberse beneficiado de un contrato con la Municipalidad de Coronel Portillo a través de la empresa Coincar-Ucayali en su calidad de representante legal en el año 2016.

No obstante, Valer no es el único problema del nuevo gabinete de Pedro Castillo. AAR se refirió al nuevo ministro del Interior, Alfonso Chávarri, reemplazo de Avelino Guillén.

“Es el general que provoca la caída de la ex primera ministra Mirtha Vásquez porque ella le dice (a Castillo) que no puede ponerlo de ministro. Esto, porque no es alguien que trabaje en la línea de la lucha anticorrupción, es decir, es un elemento que tiene problemas de corrupción”, explicó.

Para AAR, es cuestionable que Castillo Terrones haya elegido a Alfonso Chávarri, quien tiene una trayectoria controvertida y que, además, posee una conexión cercana con el mandatario.

De acuerdo a su perspectiva, el jefe de Estado solo buscaría tapar la corrupción de su Gobierno.

“Es un gabinete conservador de izquierda por más extraño que pueda parecer (...) Creo que es un gabinete mafioso. Es un gabinete conservador, de izquierda y mafioso”, indicó.