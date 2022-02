Violeta Bermúdez tras renuncia de Mirtha Vásquez: “No se puede apoyar a quien no lo permite”

La también ex primera ministra Violeta Bermúdez se refirió a la renuncia de Mirtha Vásquez al cargo de titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y enfatizó en que no se puede ayudar a quien no lo permite en referencia al jefe de Estado, Pedro Castillo. Bermúdez se dirigió también al mandatario para exhortarle a que asuma su rol con responsabilidad.

“Gracias, Mirtha Vásquez, no se puede apoyar a quien no lo permite . Señor presidente Pedro Castillo, el país requiere de gobernabilidad. Asuma con responsabilidad su rol como Jefe de Estado”, manifestó a través de sus redes sociales.

Bermúdez se sumó a la lista de políticos que reconocieron la labor de Mirtha Vásquez al frente de la jefatura del gabinete ministerial.

Políticos y autoridades respaldan gestión de Mirtha Vásquez tras su salida de la PCM

El último lunes 31 de enero, Mirtha Vásquez presentó su carta de renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ante el presidente de la República, Pedro Castillo, quien poco después anunció en sus redes sociales que reconformaría el gabinete. Tras esto, diversas autoridades y reconocidos políticos se pronunciaron en respaldo de la saliente funcionaria.

La ex candidata presidencial Verónika Mendoza agradeció también a Vásquez Chuquilin por su labor.

“Gracias a Mirtha Vásquez por su coraje y perseverancia, por resistir a la cabeza de un gabinete asediado por la derecha golpista y el ‘terruqueo’ y chantaje permanente de los grupos de poder. Estamos ahora en un punto de quiebre”, escribió en su cuenta de Twitter.

Verónika Mendoza se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

Del mismo modo, el expresidente Francisco Sagasti usó sus redes sociales para destacar la labor que cumplió la Mirtha Vásquez en el Ejecutivo, en aras de la gobernabilidad.

“Gracias a Mirtha Vásquez por sus esfuerzos para asegurar un mínimo de gobernabilidad en tiempos de crisis. Un proceso de aprendizaje no justifica maltratos a colaboradores honestos y comprometidos”, expresó en un tuit.