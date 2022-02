¿Quién es Alfonso Chávarry Estrada, ministro del Interior del tercer gabinete?

Quince días pasaron desde que Pedro Castillo, presidente del Perú, no aprobó el pase al retiro del general Gallardo y aceptó la renuncia del ahora extitular de la cartera referida, Avelino Guillén. No obstante, el mandatario tiene que nombrar a otro perfil de su interés como ministro del Interior (Mininter). El nombre es de Alfonso Chávarry Estrada.

Mirtha Vásquez supo del apellido Chávarry la noche del último 30 de enero, en la reunión que sostuvo con Castillo Terrones . También estuvo presente Guillén, que manifestó en Ideeleradio que el presidente le pidió a Vásquez que insista con su permanencia en el despacho del Interior. “A los minutos de ese deslinde, el señor presidente lanza su tuit, donde acepta mi renuncia”, contó. Esa versión la confirmó la exjefa de gabinete en RPP.

Vásquez dejó esclarecido que, una vez remitida la renuncia, tendrían que “garantizar (a) una persona con la solvencia moral y las capacidades que tenía el doctor Avelino Guillén para llevar adelante un ministerio que, además, está en medio de una situación muy caótica”.

Pero Castillo Terrones ya tenía un nombre fijado. La ex primera ministra le objetó por un simple razonamiento: el titular de la Policía Nacional del Perú (PNP) no puede ser, precisamente, un oficial de Policía . En setiembre del año pasado, Chávarry fue nombrado director general de Seguridad Ciudadana. Vásquez añadió en la conversación referida lo siguiente: “En este momento me parecía que no era el perfil que necesitábamos y se lo dije así al presidente“.

Carrera profesional de Chávarry

Policía de origen cajamarquino, Alfonso Chávarry fue jefe de la región policial Cajamarca. Allí hizo un trabajo conjunto con las rondas campesinas de la ciudad.

El 4 de setiembre del 2021, Chávarry fue designado como director general de Seguridad Ciudadana del Viceministerio de Seguridad Pública del Mininter. El cargo lo asumió durante la gestión de su antecesor, Juan Carrasco Millones .

Durante una reciente visita a Cajamarca, Chávarry aplaudió la creación de la Subgerencia de Rondas por parte de la Municipalidad de Cajamarca. Esta sección apoya el trabajo del serenazgo, la PNP y sociedad civil organizada.

“Estas iniciativas muestran los anhelos de la municipalidad para seguir adelante y felicito públicamente al alcalde Villar por la fortaleza y energía en favor de la tranquilidad de la población”, refirió al presidir aquel evento.